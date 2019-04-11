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Ким Чен Ын предложил ответить врагам стремительным ростом экономики КНДР

Он считает, что это позволит нанести удар "враждебными силам".

 

Ким Чен Ын предложил ответить врагам стремительным ростом экономики КНДР
Фото: EPA/UPG

За счет развития экономики КНДР должна нанести удар своим противникам, которые посредством санкций пытаются подчинить себе Северную Корею. Об этом в среду, 10 апреля, заявил Ким Чен Ын, выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, передает "Интерфакс-Украина".

Северокорейский лидер подчеркнул, что следует удвоить собственные усилия, касательно развития экономики КНДР. По его словам, это позволит "нанести чувствительный удар по тем враждебным силам, которые с налитыми кровью глазами ошибочно считают, что санкции могут поставить КНДР на колени", сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Хоть Ким Че Ын не упоминал в своих речах США, но к "враждебным силам", очевидно, относятся Соединенные Штаты. Таким образом в своем выступлении северокорейский лидер фактически дал оценку итогам ханойской встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая завершилась безрезультатно из-за отказа Вашингтона смягчить санкции против Пхеньяна.

Кроме этого, в сообщении ЦТАК ничего не говорится об отказе КНДР от денуклеаризации или дальнейших контактов с США.

Напомним, первая встреча президента США с лидером КНДР состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам встречи Ын и Трамп подписали документ, в котором Северная Корея подтверждает приверженность полной денуклеаризации, а Вашингтон, в свою очередь, обязуется предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Вторая встреча прошла во Вьетнаме, в Ханое 27 февраля 2019 года. Переговоры двух лидеров не увенчались успехом, однако они "надеются на новые встречи в будущем".

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