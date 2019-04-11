Ким Чен Ын предложил ответить врагам стремительным ростом экономики КНДР

Он считает, что это позволит нанести удар "враждебными силам".

За счет развития экономики КНДР должна нанести удар своим противникам, которые посредством санкций пытаются подчинить себе Северную Корею. Об этом в среду, 10 апреля, заявил Ким Чен Ын, выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, передает "Интерфакс-Украина".

Северокорейский лидер подчеркнул, что следует удвоить собственные усилия, касательно развития экономики КНДР. По его словам, это позволит "нанести чувствительный удар по тем враждебным силам, которые с налитыми кровью глазами ошибочно считают, что санкции могут поставить КНДР на колени", сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Хоть Ким Че Ын не упоминал в своих речах США, но к "враждебным силам", очевидно, относятся Соединенные Штаты. Таким образом в своем выступлении северокорейский лидер фактически дал оценку итогам ханойской встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая завершилась безрезультатно из-за отказа Вашингтона смягчить санкции против Пхеньяна.

Кроме этого, в сообщении ЦТАК ничего не говорится об отказе КНДР от денуклеаризации или дальнейших контактов с США.

Напомним, первая встреча президента США с лидером КНДР состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам встречи Ын и Трамп подписали документ, в котором Северная Корея подтверждает приверженность полной денуклеаризации, а Вашингтон, в свою очередь, обязуется предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Вторая встреча прошла во Вьетнаме, в Ханое 27 февраля 2019 года. Переговоры двух лидеров не увенчались успехом, однако они "надеются на новые встречи в будущем".