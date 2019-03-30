Трамп предложил Киму передать ядерное оружие США, - Reuters

На переговорах во Вьетнаме президент США Дональд Трамп предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну передать ядерное оружие страны Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Издание предполагает, что именно это предложение Трампа стало причиной досрочного завершения переговоров.

Он передал Ким Чен Ыну англоязычный документ, в котором говорилось, что КНДР в обмен на отмену санкций должны передать США баллистические ракеты и компоненты к ним, а существующие ядерные объекты демонтировать. Этот вариант Северная Корея отвергала ранее, и лидер страны на переговорах с Трампом во Вьетнаме мог счесть его предложение оскорбительным и провокационным.

По информации Reuters, в документе было еще четыре пункта - допуск американских и международных инспекторов, прекращение активности на действующих ядерных объектах и отказ от строительства новых, ликвидация всей ядерной инфраструктуры и перевод всех работавших над ядерной программой ученых и инженеров в коммерческую деятельность.

Согласно источникам Reuters, документ впервые показал, что Трамп понимает под ядерным разоружением Северной Кореи - реализацию «ливийского сценария». Бывший президент Ливии Муаммар Кадаффи согласился с требованием США свернуть ядерную программу страны в 2003 году, позднее авиация НАТО поддержала оппозицию в гражданской войне. Трамп при этом утверждал, что ищет вариант соглашения, который «защитит Кима».

Напомним, с 27 по 28 февраля в Ханое прошел второй американо-корейский саммит. Лидеры двух стран не достигли никакого соглашения по его итогам, однако заявили о необходимости продолжать обсуждение вопроса о денуклеаризации КНДР. Переговоры завершились раньше планируемого времени. Причина изменения в графике встречи не сообщалась.