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Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если там не исчезнет поток нелегалов

Президент США, что миграционные законы Мексики сильнее, чем в Штатах.

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если там не исчезнет поток нелегалов
Фото: EPA/UPG

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Мексике закрытием границы на следующей неделе. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что Мексика должна немедленно прекратить проникновение нелегалов в США.

"Демократы дали нам самые слабые иммиграционные законы в мире. У Мексики сильнее, они зарабатывают более 100 миллиардов долларов на Соединенных Штатах. Поэтому Конгресс должен изменить наши слабые иммиграционные законы сейчас, а Мексика должна остановить проникновение нелегалов в США через свою страну и нашу южную границу. Мексика на протяжении многих лет богатела за счет США... Если Мексика немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию в США через южную границу, я закрою границу или большие участки границы на следующей неделе… Мы теряем с ними столько денег… закрытие границы было бы хорошим решением", - написал президент США.

Напомним, караван мигрантов из Центральной Америки и Кубы начал движение с юга Мексики к границе с США. По данным миграционных служб, всего в караване насчитывается около 1,2 тыс. человек.

В начале января через границу Мексики с США попытались прорваться около 150 мигрантов, пограничники применили слезоточивый газ.

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