Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если там не исчезнет поток нелегалов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Мексике закрытием границы на следующей неделе. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что Мексика должна немедленно прекратить проникновение нелегалов в США.

....the Border, or large sections of the Border, next week. This would be so easy for Mexico to do, but they just take our money and “talk.” Besides, we lose so much money with them, especially when you add in drug trafficking etc.), that the Border closing would be a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 березня 2019 р.

"Демократы дали нам самые слабые иммиграционные законы в мире. У Мексики сильнее, они зарабатывают более 100 миллиардов долларов на Соединенных Штатах. Поэтому Конгресс должен изменить наши слабые иммиграционные законы сейчас, а Мексика должна остановить проникновение нелегалов в США через свою страну и нашу южную границу. Мексика на протяжении многих лет богатела за счет США... Если Мексика немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию в США через южную границу, я закрою границу или большие участки границы на следующей неделе… Мы теряем с ними столько денег… закрытие границы было бы хорошим решением", - написал президент США.

Напомним, караван мигрантов из Центральной Америки и Кубы начал движение с юга Мексики к границе с США. По данным миграционных служб, всего в караване насчитывается около 1,2 тыс. человек.

В начале января через границу Мексики с США попытались прорваться около 150 мигрантов, пограничники применили слезоточивый газ.