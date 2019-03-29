Гуайдо запретили 15 лет занимать госдолжности в Венесуэле

Причиной для такого запрета власти назвали "нестыковки" в его налоговой декларации.

Лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо запрещено на 15 лет занимать выборные руководящие посты - это максимальный предусмотренный законом срок.

Об этом сообщает Би-би-си.

По словам руководителя Контрольного управления Венесуэлы Элвиса Аморосо, причиной для такого запрета стали "нестыковки в налоговой декларации" политика.

В январе Гуайдо, возглавлявший находившуюся под контролем оппозиции Национальную ассамблею, объявил себя главой временного правительства. Его поддержали более 50 стран.

Отмечается, что решение о запрете вступит в силу, если он в конце срока решит переизбираться в Национальную ассамблею.

Гуайдо отверг постановление Аморосо и заявил, что признает его генеральным аудитором страны. "Только законный конгресс обладает полномочиями назначать генерального аудитора", - подчеркнул политик.

Напомним, накануне Гуайдо анонсировал митинг на 30 марта и начало "операции "Свобода" 6 апреля.

23 января Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы, т.к. парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. Россия, Беларусь и Китай выступили в поддержку Мадуро.