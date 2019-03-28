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В НАТО продлили мандат Столтенберга на два года

Экс-премьер-министр Норвеги останется генсеком Альянса до сентября 2022.

Мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который находится на этом посту с 2014 года, продлен на два года - до сентября в 2022-го.

Об этом сообщает пресс-служба альянса.

"Союзники выразили свою поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечения его соответствия в будущем", - говорится в заявлении.

Столтенберг прокомментировал это решение в Twitter.

"Считаю за честь решение союзников по НАТО продлить срок моих полномочий генерального секретаря", - написал он.

Все 29 союзных государств НАТО высказались за продление мандата Столтенберга. Срок его полномочий должен был закончиться в сентябре 2020 года. После продления срока бывший премьер-министр Норвегии станет первым главой альянса после немца Манфреда Вернера, который будет работать на этой должности более пяти лет.

Абсолютным "рекордсменом" на этой должности был только экс-министр иностранных дел Нидерландов Джозеф Лунси, который был главой НАТО в течение 13 лет.

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