Госсекретарь США анонсировал новые санкции в отношении России

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал совместные с НАТО дополнительные меры против России в связи с ее агрессией в отношении Украины. Такое заявление Помпео сделал на слушаниях в Палате представителей, пишет Reuters.

"На следующей неделе, надеюсь, я смогу объявить о еще одну серию мероприятий, которые мы совместно сделаем против Кремля", - заявил госсекретарь.

Он добавил, что Вашингтону следовало бы сделать больше для решения проблем в Украине.

Напомним, накануне российские силовики провели обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, девятерых суд Симферополя арестовал до 19 мая.

Ранее в марте США ввели санкции против шести человек и восьми организаций через агрессию России в Керченском проливе. Кроме того, Канада ввела санкции против 114 человек и 15 компаний за агрессию РФ в Черном и Азовском морях и аннексию Крыма.