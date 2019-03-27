Австралия и Нидерланды начали переговоры с Россией по сбитому самолету рейса MH17

Представители Российской Федерации, Австралии и Нидерландов начали трехсторонние встречи по делу о крушении авиалайнера компании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украиина" со ссылкой на западные СМИ.

"Мы не можем вдаваться в детали процесса, потому что конфиденциальность играет здесь ключевую роль", - заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок на совместной пресс-конференции с австралийской коллегой Марис Пейн.

"Но я могу сказать следующее: мы по-прежнему привержены задаче добиться правды, справедливости и ответственности", - добавил он.

Блок и Пейн также заявили, что после начала встреч с российской стороной они добились некоторых успехов в деле установления ответственных за крушение авиалайнера.

Напомним, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

В мае 2018 года Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой из комплекс "Бук", принадлежавшего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Украина сделала аналогичные выводы на следующий день после катастрофы. НАТО и ЕС призвали РФ признать свою роль в крушении MH17 и сотрудничать со следствием.

В свою очередь, в МИД России выводы расследования назвали "образцом голословных обвинений", а президент Владимир Путин заявил, что РФ признает результаты расследования только в том случае, если сама будет принимать в нем участие.

В феврале 2019 года Нидерланды заявили, что рассчитывают приступить к официальным переговорам с РФ по вопросу ответственности за крушение самолета в ближайшее время.