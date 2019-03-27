Люксембург подает протест на матч с Украиной и требует украинцам технического поражения
Люксембург подает протест на матч с Украиной и требует украинцам технического поражения
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
​Мураев поддержал Вилкула в обмен на второе место в парламентском списке, - Соня Кошкина
​Мураев поддержал Вилкула в обмен на второе место в парламентском списке, - Соня Кошкина
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
ГлавнаяМир

Австралия и Нидерланды начали переговоры с Россией по сбитому самолету рейса MH17

Австралия и Нидерланды начали переговоры с Россией по сбитому самолету рейса MH17
Фото: EPA/UPG

Представители Российской Федерации, Австралии и Нидерландов начали трехсторонние встречи по делу о крушении авиалайнера компании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украиина" со ссылкой на западные СМИ.

"Мы не можем вдаваться в детали процесса, потому что конфиденциальность играет здесь ключевую роль", - заявил глава МИД Нидерландов Стеф  Блок на совместной пресс-конференции с австралийской коллегой Марис Пейн.

"Но я могу сказать следующее: мы по-прежнему привержены задаче добиться правды, справедливости и ответственности", - добавил он.

Блок и  Пейн также заявили, что после начала встреч с российской стороной они добились некоторых успехов в деле установления ответственных за крушение авиалайнера.

Напомним, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

В мае 2018 года Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой из комплекс "Бук", принадлежавшего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Украина сделала аналогичные выводы на следующий день после катастрофы. НАТО и ЕС призвали РФ признать свою роль в крушении MH17 и сотрудничать со следствием.

В свою очередь, в МИД России выводы расследования назвали "образцом голословных обвинений", а президент Владимир Путин заявил, что РФ признает результаты расследования только в том случае, если сама будет принимать в нем участие.

В феврале 2019 года Нидерланды заявили, что рассчитывают приступить к официальным переговорам с РФ по вопросу ответственности за крушение самолета в ближайшее время.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также