Чому українці провалилися, як справи в йокодзун і чого очікувати наступного гранд-турніру — січневого Hatsu Basho — в огляді другої половини Kyushu Basho на LB.ua .

Натомість українці в макуучі Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) і Шіші Масару (Сергій Соколовський) точно не запишуть Kyushu Basho собі в актив. Аонішікі завершив турнір з маке-коші (негативним балансом перемог і поразок — 7:8), а Шіші взагалі не подолав дистанцію турніру. Як наслідок, Данило вдруге в кар'єрі отримає кадобан — попередження для озекі за невдалий виступ. Якщо повторить такий результат наступного турніру, його понизять до секіваке. Сергій узагалі вилетить до джурьо — другої за престижем ліги японського сумо…

У Фукуоці завершився Kyushu Basho — шостий гранд-турнір року із сумо . Чемпіоном став японський йокодзуна Оносато, який здобув другий Кубок імператора поспіль і сьомий загалом. У його активі 13 перемог і дві поразки. Стільки після 15 сутичок було й у Вакамотохару — маегашири 7 (базовий ранг у найвищому дивізіоні сумо, число означає місце в ієрархії. — Ред.) — головного відкриття турніру. Тож переможця визначали в плей-оф, де сильнішим виявився йокодзуна. Усе, як книжка пише.

Нога й досі турбує. Чому Аонішікі виступив гірше, ніж зазвичай?

У перших восьми сутичках на турнірі Данило зміг здобути чотири перемоги. Він чергував вдалі виступи, коли ефективно застосовував свою техніку, і прикрі невдачі (переважно через проблеми з ногою). Цікаво, що ліва нога докучала українцеві буквально від початку — сутички з маегаширою Асаноямою. Японець усією вагою сперся на українця, навантаження припало на ліву ногу, через що Данило спочатку впав на дохйо (ринг у сумо. — Ред.), а потім скорчився від болю.

Фото: Nikkan Sports Kyushu Basho Аонішікі Арата (праворуч) корчиться від болю після сутички на

Хоч перед турніром Аонішікі Арата в інтерв'ю LB.ua казав, що йому вдалося відновитися після травми, виявилося, що тіло й досі не готове до змагань на сто відсотків. За таких умов завданням уродженця Вінниці залишалося здобути качі-коші — позитивний баланс перемог і поразок на турнірі. Це убезпечило б від кадобану. Та як виявилося, навіть це українцеві було не до снаги. За сім сутичок другої половини турніру він переміг лише тричі. Цікаво, що Аонішікі вдалося перемогти прямих конкурентів — монгольського озекі Кірішиму і японця Котодзакуру.

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Особливо красивою була сутичка з монголом. Українець витримав стартовий тачі-ай, схопив суперника за маваші — пояс — і намагався виконати кидок через стегно. Кірішима був проти, але не врахував, що Данило притягнув його до краю дохйо, тому заступив ногою за межі і програв. Сутичка з озекі Котодзакурою припала на 15-й змагальний день. Турнірного значення для Явгусишина вона не мала, бо він уже вісім разів поступився при шести перемогах, тож сумоїсти змагалися за престиж. У таких умовах Данило віднайшов мотивацію й ефектно кинув суперника долу. Переможне завершення турніру щонайменше покращить українцеві настрій перед підготовкою до наступного турніру.

Фото: Nikkan Sports Аонішікі Арата (ліворуч) бореться проти Кірішими

Підсумовуючи, можна сказати, що роботи Данилові впродовж двох місяців вистачатиме. Насамперед треба відновитися. Kyushu Basho показав, що травма нікуди не зникла, а в такому стані претендувати на найвищі місця буде складно. Ще один виклик для вінничанина в тому, щоб урізноманітнити арсенал прийомів. Листопадовий гранд-турнір показав, що суперники потроху адаптуються до українця. Зокрема, намагаються не підпускати його до маваші, випростують його і виштовхують завдяки більшим масі та зросту. Окрім того, як показали деякі сутички, ефективним прийомом проти Данила є ляпас. У сумо дозволено бити суперника долонями, і це проблема для українця. Сам він поки що такі прийоми не застосовує, хоча проти жорстких суперників вони могли б стати у пригоді.

Фото: Nikkan Sports Аонішікі Арата падає за межі дохйо

Поки ж констатуємо, що Данило отримає кадобан. Щоб зняти його, слід здобути щонайменше вісім перемог у наступному гранд-турнірі — січневому Hatsu Basho. Якщо не вдасться, то українця знову понизять у ранзі до секіваке. Тож перше завдання — залікувати травму і зняти кадобан. А перемоги прийдуть, бо Данило й досі є одним з найтехнічніших борців у банзуке (рейтинг сумоїстів. — Ред.), та й з характером там усе добре. Українець неодноразово це доводив упродовж поки що короткої, але вкрай результативної кар'єри. Лиш сподіваємося, що не доведеться, як уже було цьогоріч, втрачати ранг озекі, щоб потім екстрено повертати його десятьма перемогами на наступному турнірі. Цього разу вистачить просто зняти кадобан…

Травмований Шіші підійматиметься з підвалу

Не все добре зі здоров'ям у ще одного українського борця Шіші Масару. До слова, він був першим українцем, який дійшов до макуучі. Тепер удруге вилітає з найвищої ліги. Попереднього разу це сталося після дебютного турніру в макуучі в листопаді 2024-го. Але вже в січні 2025-го Сергій виграв джурьо й одразу повернувся. Усе через травму. Як ми писали раніше, виступ Сергія на Kyushu Basho був відверто провальним. Українець не здобув жодної перемоги в першій половині турніру, а потім продовжив цю сумну тенденцію в другій частині.

Фото: Nikkan Sports Kyushu Basho Шіші (ліворуч) під час сутички на

Невідомо лише, що з ним сталося. Очевидно, проблемою могла бути травма, що й підтвердив Шіші після десятого змагального дня. Українець, який за цей період так і не переміг, вирішив знятися з турніру. Причина, як і очікувалося, в травмі плеча. За інформацією Асоціації сумо Японії, мовою медицини це гетеротопічна осифікація лівого плеча: кісткова тканина утворюється там, де не повинна — в м'язах і зв'язках навколо суглоба.

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Цікаво, що проблема виникла в Сергія не в листопаді. Ще після травневого Natsu Basho йому прооперували ліве плече й видалили шість сантиметрів кістки. Відновлюватися довелося в стислі терміни, але до липневого Nagoya Basho Шіші встиг — і повторив свій найкращий результат у макуучі: десять перемог при п'яти поразках.

Фото: Nikkan Sports Шіші Масару розкидає сіль по дохйо перед сутичкою

Та, як виявилося, проблема не зникла. Через це він і провалив листопадовий гранд-турнір, а тепер гарантовано опуститься в джурьо. Пониження не катастрофа, бо в другій лізі борці теж отримують зарплату. Ба більше, Сергій має все, щоб уже зовсім скоро повернутися в макуучі. Для цього треба наробити галасу в джурьо. Єдина проблема — плече. Лікарі кажуть, що відновлення Шіші займе близько шести тижнів. За ідеального сценарію він повинен встигнути стартувати в джурьо здоровим, наскільки це можливо в сумо.

Що там у йокодзун?

Що там говорити про Шіші, якщо тіло підводить навіть йокодзун. На листопадовому турнірі — монгола Хошорю. Він жахливо розпочав турнір, тричі віддав кінбоші (золота зірка, яку отримує маегашира за перемогу над йокодзуною. — Ред.). Коли довкола заговорили про його пенсію, Хошорю зібрався й видав качі-коші фактично на одній нозі.

Фото: Nikkan Sports Хошорю (праворуч) кидає Аонішікі Арату

Йокодзуна виступав по-йокодзунськи — боровся попри обставини. Особливо емоційним було протистояння з Аонішікі. До Kyushu Basho монгол перемагав лише раз, п'ять разів поступився. Зустрілися вони 13-го дня. Хошорю розвернув українця й кинув ззаду прийомом окурінаґе. Цікаво, що перемога над Данилом стала для монгола восьмою на турнірі. Цього вистачило щонайменше для позитивного балансу. З огляду на перебіг турніру, особливість суперника і стан справ Хошорю не стримав сліз після перемоги. По тому Хошорю здобув ще одну перемогу й завершив турнір з дев'ятьма результативними сутичками. Для йокодзуни цього замало, але в такому стані він стрибнув вище голови щонайменше.

Тепер Хошорю потрібно відновитися й цілитися на найвищі місця в Hatsu Basho, бо він уже 11 турнірів поспіль не здобував Кубок імператора в статусі йокодзуни. Це повторення найгіршого результату: відколи 1958 року запровадили шість турнірів на рік, стільки ж поспіль після промоції в білі канати (так називають йокодзун. — Ред.) мали лише Асашіо, Кашівадо й Ваканохана III.

Тим часом ще один йокодзуна, Оносато, користуючись моментом, збирає кубки. Японець видав хороший турнір, здобув 13 перемог, а у плей-оф переміг Вакамотохару — добротного маегаширу 7, який провів близький до зразкового турнір. Цікаво, що рідний брат Вакамотохару — Вакатакакаге, який став чемпіоном травневого Natsu Basho, паралельно виграв у джурьо. Після тієї звитяги в травні він зіткнувся із серйозними проблемами зі здоров'ям, через що пропустив два турніри поспіль і вилетів у джурьо.

Щоб брати взяли по чемпіонству одного дня, не вистачило буквально кроку — Вакамотохару мав перемогти 190-кілограмового Оносато. Із цим завданням він не впорався. Японський йокодзуна здобув свій сьомий Кубок імператора в кар'єрі, тому градус критики з боку Асоціації сумо Японії впав до мінімуму. Тепер уже можна й дати осічку в січні, бо на короткий проміжок він убезпечений від пенсії. Та й, правду кажучи, перемогти втретє поспіль буде вкрай складно.

Хошорю цілитиметься на кубок, щоб продовжити кар'єру; секіваке (третій за старшинством ранг у сумо. — Ред.) Атаміфуджі після 11 перемог на Kyushu Basho вийде на дохйо впевненим у собі; Кірішима захоче покращити свій результат після десяти звитяг у листопаді; а корективи в плани суперників із задоволенням внесе Аонішікі.

Наступний гранд-турнір Hatsu Basho розпочнеться 10 січня. Чинний чемпіон змагань — українець Аонішікі Арата.