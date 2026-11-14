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13 листопада у Сенегалі відбулася церемонія закриття IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор «Дакар-2026».

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.

Зазначається, що ці Ігри стали історичними для Олімпійського руху, адже вперше Юнацькі Олімпійські ігри відбулися на африканському континенті.

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Національна збірна України завершила змагання з дев’ятьма нагородами: трьома золотими, трьома срібними та трьома бронзовими. У загальнокомандному медальному заліку українська команда посіла 11 місце.

Золоті нагороди Україні принесли:

Хазар Гейдаров — дзюдо (вагова категорія до 66 кг);

дівоча збірна України з футзалу;

Міланія Кохан — метання молота.

Срібними призерами стали:

Аліна Дмитрук — фехтування на шпагах;

Віталій Тарасюк — спортивна ходьба на 5000 м;

Ніколь Джурик — брейкінг.

Бронзові нагороди здобули:

Микита Кузьменко — пляжна боротьба (вагова категорія до 70 кг);

Дарина Козка — спортивна ходьба на 5000 м;

Євангеліна Петрук — бокс (вагова категорія до 57 кг).

Фото: Міністерство молоді та спорту

Загалом Україну на Іграх представляли 38 атлетів - 11 юнаків та 27 дівчат. Українські спортсмени змагалися у 14 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, боксі, брейкінгу, велоспорті, академічному веслуванні, спортивній гімнастиці, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, пляжній боротьбі, ушу, фехтуванні та футзалі.

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри проходили в Сенегалі з 31 жовтня до 13 листопада 2026 року.