13 листопада у Сенегалі відбулася церемонія закриття IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор «Дакар-2026».
Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.
Зазначається, що ці Ігри стали історичними для Олімпійського руху, адже вперше Юнацькі Олімпійські ігри відбулися на африканському континенті.
Національна збірна України завершила змагання з дев’ятьма нагородами: трьома золотими, трьома срібними та трьома бронзовими. У загальнокомандному медальному заліку українська команда посіла 11 місце.
Золоті нагороди Україні принесли:
- Хазар Гейдаров — дзюдо (вагова категорія до 66 кг);
- дівоча збірна України з футзалу;
- Міланія Кохан — метання молота.
Срібними призерами стали:
- Аліна Дмитрук — фехтування на шпагах;
- Віталій Тарасюк — спортивна ходьба на 5000 м;
- Ніколь Джурик — брейкінг.
Бронзові нагороди здобули:
- Микита Кузьменко — пляжна боротьба (вагова категорія до 70 кг);
- Дарина Козка — спортивна ходьба на 5000 м;
- Євангеліна Петрук — бокс (вагова категорія до 57 кг).
Загалом Україну на Іграх представляли 38 атлетів - 11 юнаків та 27 дівчат. Українські спортсмени змагалися у 14 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, боксі, брейкінгу, велоспорті, академічному веслуванні, спортивній гімнастиці, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, пляжній боротьбі, ушу, фехтуванні та футзалі.
IV літні Юнацькі Олімпійські ігри проходили в Сенегалі з 31 жовтня до 13 листопада 2026 року.