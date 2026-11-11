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Марта Костюк програла другий матч на Підсумковому турнірі і втратила шанси на півфінал

Останній поєдинок у групі для українки буде вже без тиску результату.

Марта Костюк програла другий матч на Підсумковому турнірі і втратила шанси на півфінал
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк припинить виступи на Підсумковому турнірі WTA після групового раунду. У другому своєму матчі 10-та ракетка світу поступилася американці Джессіці Пегулі.

Марті одразу не вдалося добре увійти в гру: вона програла вже перший гейм на своїй подачі, а згодом наприкінці першого сету дозволила суперниці зробити ще один брейк.

Так само невдало розпочалася і друга партія, але цього разу Костюк продемонструвала бійцівський характер і відповіла на брейки Пегули. На жаль, за рахунку 5:5 українка не змогла гарантувати собі тайбрейк, а представниця США вдало подала на матч. 2:6, 5:7 у підсумку.

Навіть в разі перемоги над Коко Гофф в останньому турі Костюк вже не зможе піднятися вище третього місця у групі. Тож тепер надії на півфінал для України пов'язані тільки з Еліною Світоліною.

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