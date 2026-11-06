Аонішікі Арата про тренера: «Він став прикладом для наслідування»

Український сумоїст Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) розповів про роль свого тренера Аджіґави-оякати в його житті та кар'єрі.

Про це озекі розповів в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

«Це людина, з якою я можу поговорити не тільки про сумо. Ми можемо поговорити про все. Коли тільки вступив у стайню, постійно дивився на нього: як він поводиться, як розмовляє з людьми. Він став прикладом для наслідування», — розповів Аонішікі.

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За словами Данила, тренер вірить у нього навіть більше, ніж він сам.

«Мені здається, що зі самого початку моєї кар’єри він (тренер. — Ред.) вірить у мене більше, ніж я сам. Зазвичай він мені каже, що все буде добре, і так і виходить, тому немає сенсу йому не довіряти», — сказав він.

Українець також пригадав епізод із вересневого гранд-турніру Aki Basho, коли після трьох поспіль поразок отримав повідомлення від Аджіґави-оякати, яке допомогло йому повернути впевненість у власних силах.

«Для мене тричі поспіль програвати незвично. За всю кар’єру, може, два-три рази лише таке було. Я почав думати, що це все через травму, що я недостатньо підготувався. Непотрібні речі лізли в голову, тому тренер написав мені, що все вдасться, це не все, на що ти спроможний. Ці слова залізли мені в голову. Подумав, що це справді так. Після цього виграв вісім сутичок», — згадав Аонішікі.

Водночас сумоїст наголосив, що наставник не дозволяє йому зазнаватися після перемог.

«Мій ояката не дає задирати носа. У сумо, якщо ти виграєш турнір, уже за два місяці тобі треба буде підтверджувати свій статус. Коли виграю турнір, то найбільше в голові відкладається перша ніч. Я, наприклад, не можу спати, перебуваю на енергетичному підйомі. Після цього ти прокидаєшся і розумієш, що світ не змінився: потяги так само курсують, риби плавають у морі, тому потрібно збиратися із силами й підтверджувати свій статус на наступному турнірі», — пояснив Аонішікі.

Нагадаємо, Аджіґава-ояката — колишній японський сумоїст Амінішікі, який упродовж професійної кар'єри досяг рангу секіваке (третього найвищого в сумо). Після завершення виступів він заснував власну стайню Аджіґава-бея, до якої в грудні 2022 року приєднався Данило Явгусишин.

Під керівництвом Аджіґави українець пройшов шлях від дебютанта професійного сумо до рангу озекі — другого найвищого в ієрархії цього виду спорту. Нині в активі Аонішікі три Кубки імператора, які він здобув у листопаді 2025-го, січні та липні 2026 року.