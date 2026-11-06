Аонішікі про ушкодження ноги: «У мене не було таких серйозних травм»

Український сумоїст травмував ліву ногу ще перед травневим гранд-турніром, але досі не зміг повністю відновитися.

Український сумоїст Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) розповів про відновлення після травми лівої ноги напередодні листопадового гранд-турніру Kyushu Basho.

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua.

«Я займаюся спортом із шести років, але в мене не було таких серйозних травм. Ця була першою, тому я не знав, як правильно поводитися, як правильно лікуватися — це було найважче. Я не міг виходити на дохйо», — пояснив він.

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За словами Аонішікі, відновлення після травми досі триває, проте його стан значно покращився.

«Уже набагато краще, лікуюся. Не сказав би, що повністю відновився, але набагато краще, ніж було на попередньому турнірі (Aki Basho. — Ред.). Ще є два тижні (розмова відбулася наприкінці жовтня 2026 року. — Ред.). Думаю, що зможу гарно підготуватися й продемонструвати якісну боротьбу», — зауважив Данило.

Український озекі (другий найвищий ранг у сумо. — Ред.) додав, що покращився не лише його фізичний, а й психологічний стан.

«Якщо говоримо про травму, то почуваюся краще, можу робити набагато більше вправ, більше рухів. У моральному плані перед Aki Basho я переживав, як усе буде. Зараз же я можу більше сконцентруватися на тренуваннях, не думати ні про травму, ні про що інше. Тому, думаю, що настрій кращий», — підсумував Аонішікі.

Нагадаємо, на вересневому гранд-турнірі Aki Basho Аонішікі Арата здобув 11 перемог і зазнав 4 поразок. У заключний, п'ятнадцятий день змагань українець поступився йокодзуні Оносато у вирішальній сутичці за Кубок імператора.

Листопадовий гранд-турнір Kyushu Basho стартує 8 листопада. Український озекі є чинним переможцем цих змагань.