Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСпорт

Аонішікі про ушкодження ноги: «У мене не було таких серйозних травм»

Український сумоїст травмував ліву ногу ще перед травневим гранд-турніром, але досі не зміг повністю відновитися.

Аонішікі про ушкодження ноги: «У мене не було таких серйозних травм»
Данило Явгусишин (Аонішікі Арата) готується до сутички
Фото: Nikkan Sports

Український сумоїст Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) розповів про відновлення після травми лівої ноги напередодні листопадового гранд-турніру Kyushu Basho.

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua.

«Я займаюся спортом із шести років, але в мене не було таких серйозних травм. Ця була першою, тому я не знав, як правильно поводитися, як правильно лікуватися — це було найважче. Я не міг виходити на дохйо», — пояснив він.

Реклама

За словами Аонішікі, відновлення після травми досі триває, проте його стан значно покращився.

«Уже набагато краще, лікуюся. Не сказав би, що повністю відновився, але набагато краще, ніж було на попередньому турнірі (Aki Basho. — Ред.). Ще є два тижні (розмова відбулася наприкінці жовтня 2026 року. — Ред.). Думаю, що зможу гарно підготуватися й продемонструвати якісну боротьбу», — зауважив Данило.

Український озекі (другий найвищий ранг у сумо. — Ред.) додав, що покращився не лише його фізичний, а й психологічний стан.

«Якщо говоримо про травму, то почуваюся краще, можу робити набагато більше вправ, більше рухів. У моральному плані перед Aki Basho я переживав, як усе буде. Зараз же я можу більше сконцентруватися на тренуваннях, не думати ні про травму, ні про що інше. Тому, думаю, що настрій кращий», — підсумував Аонішікі.

Нагадаємо, на вересневому гранд-турнірі Aki Basho Аонішікі Арата здобув 11 перемог і зазнав 4 поразок. У заключний, п'ятнадцятий день змагань українець поступився йокодзуні Оносато у вирішальній сутичці за Кубок імператора.

Листопадовий гранд-турнір Kyushu Basho стартує 8 листопада. Український озекі є чинним переможцем цих змагань.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies