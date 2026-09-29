Аонішікі зупинився за крок до Кубка імператора, а чемпіоном став йокодзуна Оносато. Підсумки Aki Basho

Після першого змагального тижня Аонішікі «назбирав» аж три поразки, фактично унеможлививши потенційну боротьбу за кубок, а Шіші чергував перемоги й програші. Та, на щастя, обидва показали, що їх рано списувати з рахунків. Данило ледь не створив сенсацію, досі змагаючись із травмою щиколотки, а Сергій був у кроці від восьми перемог. Так, у підсумку обоє зовсім трішки не дотягнули до виконання своїх завдань, але й вінничанин, і мелітополець можуть записати собі цей турнір в актив. А переміг йокодзуна Оносато, повернувши баланс на Японські острови.

Інтрига на «Рьоґоку Кокуґікан» у Токіо залишалася до останнього змагального дня. Саме на цій арені відбуваються три з шести гранд-турнірів із сумо, зокрема вересневий Aki Basho. Українські сумоїсти Данило Явгусишин (Аонішікі Арата) і Сергій Соколовський (Шіші Масару) підходили до змагань із різними цілями. Перший ішов за Кубком імператора, своїм четвертим у 22 роки, після повернення собі статусу озекі (другий найвищий ранг у сумо, – Ред.) за підсумками переможного турніру Nagoya Basho . Другий цілився на качі-коші – позитивний баланс перемог і поразок – після того як у Нагої повторив свій найкращий результат у найвищому дивізіоні й до 14-го дня боровся за титул.

Ніколи не списуйте з рахунків Аонішікі

Не встигли в Асоціації сумо Японії відійти від перформансу Данила Явгусишина в липні, як він продовжив демонструвати дива бійцівського духу. Інакше й не скажеш з огляду на те, як він зміг повернутися в боротьбу за Кубок імператора. Після трьох поразок поспіль (!) здалося, що єдине, на що Аонішікі може розраховувати на Aki Basho, – качі-коші. Це дозволило б йому вберегтися від кадобану (попередження для озекі про ймовірне пониження в ранзі після провального турніру, – Ред.). Адже мало хто вірив, що Аонішікі, який і досі виступає з перебинтованою лівою ногою, здатен видати серію перемог.

Фото: nikkansports.com Український озекі Аонішікі Арата після перемоги з призовими

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Українець натомість укотре взявся доводити, що всі помилялися. Другий змагальний тиждень він розпочав з перемоги над комусубі (четвертий найвищий ранг у сумо, – Ред.) Даейшо, а потім здолав украй непоступливого маегаширу 2 (базовий ранг у макуучі, номер означає місце в ієрархії, – Ред.) Йошінофуджі. Цінності цій перемозі додає те, що в очних сутичках українець перемагав цього сумоїста лише раз у шести поєдинках.

Це було лише початком. Далі українець розібрався з маегаширою 4 Таканошо, який хоч «виписав» нашому декілька ляпасів, але нічого не зміг йому протиставити. Чим далі, тим упевненіше перемагав Данило. Українець не давав суперникам бодай шансу на позитивний результат, здобуваючи перемоги на будь-який смак.

Фото: nikkansports.com Аонішікі кладе Котозакуру на дохйо

Величезного казаха Кінбозана на 12-й змагальний день він спочатку обхопив за маваші (пояс у сумоїстів, – Ред.), а потім обережно поклав суперника за межі дохьо – рингу в сумо. А більше й не треба. Ще елегантніше українець розібрався з озекі Котозакурою. Ця перемога цінніша для іміджу, бо японець має такий самий високий ранг, як і українець. Данило спокійно витримав тачі-ай (стартове зіткнення в сутичці, – Ред.), а потім біля краю дохьо провалив суперника, який сподівався накинутися на нього всією масою. У цій сутичці видно, наскільки Аонішікі відчуває своє положення на дохьо.

Після цього Данило видав ще один зразковий бій із монгольським озекі Кірішимою, який підходив до турніру в статусі цунаторі – претендента на звання йокодзуни. Сутичка була конкурентною: бійці діяли по-джентльменськи, борючись без грізних прийомів. У підсумку обидва підійшли до краю дохьо й полетіли вниз, але українець був зверху.

Фото: nikkansports.com Аонішікі (праворуч) і Кірішима тиснуть руки після сутички на Aki Basho

До 15-го змагального дня Аонішікі підійшов з 11 перемогами й 3 поразками. Поки українець кував перемоги, зокрема проти озекі, Оносато, який до фінальних сутичок програв лише раз, примудрився ще двічі оступитися – спочатку в боротьбі з Кірішимою, а потім і з Котозакурою. Отже, перед останньою сутичкою на турнірі Оносато зрівнявся з Аонішікі за балансом перемог і поразок. Українець, якого списали перед другим тижнем змагань, завдяки власній майстерності й помилкам йокодзуни отримав шанс здобути кубок, бо ніхто, окрім Оносато, не мав перед 15-м днем 11 позитивних результатів. Звісно ж, переможця турніру Данило й Оносато визначали в очній сутичці.

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Японський йокодзуна завжди був украй непростим суперником для українця. Бо ж Данило лише раз, два місяці тому, виходив переможцем із сутички проти Оносато. А їх загалом було п’ять до Aki Basho. Хоч перед 15-ю сутичкою більше тиску було саме на йокодзуну, багато в чому через статус, він зміг здолати Аонішікі. Оносато, як і годиться вічному чемпіону (так називають йокодзун), виконав якісний тачі-ай і виштовхав Данила за межі дохьо. Українцеві й раніше було складно бодай щось протиставити японцю, а з травмованою ногою й говорити немає про що.

Фото: nikkansports.com Йокодзуна Оносато не може стримати сліз після перемоги на тлі Кубка імператора на Aki Basho

Тож саме Оносато став чемпіоном Aki Basho, додавши до своєї колекції трофеїв шостий Кубок імператора, другий після здобуття рангу йокодзуни. Японцю, якого півроку роз’їдали травми, якому всі навколо вказували на його ранг, ця перемога була потрібнішою. Перед отриманням кубка він аж заплакав, а це рідкість у сумо, бо там проявляти емоції не можна. Настільки це було важливо для нього.

Фото: nikkansports.com Оносато (ліворуч) й Аонішікі

Аонішікі натомість розділив джун-юшо із секіваке (третій найвищий ранг у сумо, – Ред.) Фуджінокавою – обидва стали віцечемпіонами турніру. Ясно, що Данило цим не вдовольнився, та якби хтось запропонував такий фінал після трьох поразок поспіль… Аонішікі здобув двозначну кількість перемог, здолав обох озекі й видав серію з восьми сутичок без поразок. Тепер потрібно сфокусуватися на здоров’ї. Він і так додає від турніру до турніру в техніці й орієнтації на дохьо, а з бойовим духом там і без того все було як треба.

Непередбачуваний Шіші: від вольових перемог до безглуздих поразок

У Сергія дещо схожа ситуація. Він не дотягнув до качі-коші, як планував, зате здобув декілька яскравих перемог.

Другий тиждень Шіші (маегашира 9) розпочав із поразки від японського маегашири 6 Асаноями, довівши свій баланс до 3:5. Це означало, що поступатися йому можна було лише двічі. Якщо більше – маке-коші (негативний баланс перемог і поразок, 7:8 і гірше). Як уже привчив уболівальників Соколовський, коли ситуація стає критичною, він починає вмикатися.

Фото: nikkansports.com Шіші Масару (ліворуч) під час спроби кинути опонента на дохйо

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Першим під гарячу руку українського гіганта (193 сантиметри, 182 кілограми) потрапив Ічіямамото. Українець зблизився із суперником, зафіксував його руку й виконав ефектний кидок. З реакції українця видно було, що ця перемога надихнула його.

Однак ейфорія швидко вивітрилася. Шіші у притаманній йому манері успіх не розвинув, без потреби програвши Ошомі у фактично рівній сутичці. Обидва сумоїсти використовували свої габарити, щоб виштовхати опонента, але, схоже, в українця швидше закінчилися сили. Тому суперник розвернув українця й спокійно штовхнув його в спину.

Фото: nikkansports.com Шіші Масару під час сутички на Aki Basho

І так від дня до дня. Загалом українець підійшов до 15-ї сутички із сімома перемогами й сімома поразками, тому його влаштовував лише позитивний результат. Не сталося. Суттєво менший за габаритами Асасуйрю з розгону вдарився в Шіші на тачі-ай, а потім за інерцією доштовхав його аж до краю дохьо. Сергій упирався до останнього, але перехопити суперника збоку, використавши рух японця на свою користь, не зміг. Як наслідок, Шіші фінішував з маке-коші.

Варто очікувати, що в наступному банзуке, яке публікують перед листопадовим Kyushu Basho, він утратить декілька позицій, але не просяде суттєво. Спробував позмагатися на вищому рівні з серйознішою опозицією – тепер є матеріал для роздумів над тим, що можна покращити. Проблеми, направду, ті самі: незграбність і прогалини в техніці, яких він поки не може компенсувати грубою силою. А її хоч відбавляй.

Фото: nikkansports.com Шіші нависає над переможеним суперником

Наступний гранд-турнір – шостий і останній у 2026 році – Kyushu Basho стартує 8 листопада.