Японські вчені розробили ШІ-систему для виявлення пластику на морському дні

Група дослідників у Японії розробила систему на основі штучного інтелекту, яка виявляє пластик та інші відходи на океанському дні.
Про це повідомляє NHK.
Фахівці з Японського агентства морських геологічних наук і технологій (JAMSTEC) створили цю систему, використовуючи відеозаписи попередніх глибоководних досліджень.
Понад 40 років дослідники обстежували морське дно навколо Японії за допомогою безпілотних апаратів та інших пристроїв. Вони відібрали з відео понад 12 тисяч зображень, проаналізували форму та інші характеристики пластикового сміття, а отримані дані завантажили в комп’ютер для навчання системи розпізнаванню цих об’єктів.
За словами дослідників, система здатна розпізнавати й підраховувати видимі фрагменти сміття розміром від 2 см до 1 метра, однак не може виявляти дрібніші об’єкти, зокрема - мікропластик.
Раніше доводилося візуально визначати місцезнаходження та кількість сміття, багаторазово переглядаючи й зупиняючи відеозаписи. Нова ж система на базі штучного інтелекту дозволила скоротити час, необхідний для цього процесу, більш ніж удвічі.
- За оцінками ООН, до 2050 року пластикових відходів у світовому океані буде більше, ніж риби, якщо людство не відмовиться від одноразових пляшок, пакетів та стаканчиків, а також косметики з пластиковими мікрочастинками.
- У березні 2019 року Європарламент проголосував за заборону одноразового пластику. Законопроєкт передбачає, що з 2021 року в країнах ЄС заборонено використання одноразових виробів - зокрема, пластикового посуду, ватяних косметичних паличок, соломинок для пиття, які можуть виготовлятися з інших матеріалів, а з 2024 року пластикові пляшки продаватимуть тільки з прикріпленими до них кришками.
- 12 листопада 2019 року Верховна Рада України підтримала законопроєкт, що пропонує заборонити пластикові пакети з 2022 року в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм. Обмеження не поширюватимуться на біорозкладні пакети, надлегкі пакети шириною до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бічних складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок). В Україні обмежено також використання пластикових пакетів.
- У 2020 році Китай оголосив, що в найближчі п'ять років має намір зменшити використання і виробництво пластику, крім того, до кінця року пластикові пакети заборонили в супермаркетах і ТЦ у великих містах.
- Канада оголосила про заборону використання одноразового пластику в 2021 році, аби врятувати океани від забруднення.
- Водночас, президент США Дональд Трамп в 2025 році підписав указ, який скасовує політику адміністрації Джо Байдена щодо поетапної відмови від федеральних закупівель виробів із одноразового пластику, зокрема - соломинок для напоїв.