Японські вчені розробили ШІ-систему для виявлення пластику на морському дні

Група дослідників у Японії розробила систему на основі штучного інтелекту, яка виявляє пластик та інші відходи на океанському дні.

Про це повідомляє NHK.

Фахівці з Японського агентства морських геологічних наук і технологій (JAMSTEC) створили цю систему, використовуючи відеозаписи попередніх глибоководних досліджень.

Понад 40 років дослідники обстежували морське дно навколо Японії за допомогою безпілотних апаратів та інших пристроїв. Вони відібрали з відео понад 12 тисяч зображень, проаналізували форму та інші характеристики пластикового сміття, а отримані дані завантажили в комп’ютер для навчання системи розпізнаванню цих об’єктів.

За словами дослідників, система здатна розпізнавати й підраховувати видимі фрагменти сміття розміром від 2 см до 1 метра, однак не може виявляти дрібніші об’єкти, зокрема - мікропластик.

Раніше доводилося візуально визначати місцезнаходження та кількість сміття, багаторазово переглядаючи й зупиняючи відеозаписи. Нова ж система на базі штучного інтелекту дозволила скоротити час, необхідний для цього процесу, більш ніж удвічі.