Сумо: Аонішікі переміг Кірішиму й опинився за крок до Кубка імператора

В активі українця 11 перемог і 3 поразки за підсумками 14 змагальних днів.

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Аонішікі (праворуч) і Кірішима після сутички

Український озекі Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) здолав монгола Кірішиму в рамках 14 змагального дня Aki Basho – п’ятого з шести щорічних гранд-турнірів із сумо.

Про це повідомляє LB.ua.

Таким чином Аонішікі підійшов до останнього дня турніру з 11 перемогами в активі.

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В іншому протистоянні змагань японський йокодзуна Оносато поступився озекі Котозакурі. Таким чином на його рахунку теж 11 позитивних результатів на турнірі при 3 поразках.

Це означає, що в останній день Aki Basho саме Аонішікі й Оносато визначать чемпіона турніру в очному протистоянні.

У випадку перемоги українець здобуде свій четвертий Кубок імператора. В Оносато перед сутичкою з Аонішікі 5 звитяг на гранд-турнірах.

Ще один українець у вищій лізі сумо (макуучі) Шіші Масару (Сергій Соколовський) має 7 перемог і 7 поразок перед фінальним днем.

Нагадаємо, Аонішікі Арата ставав чемпіоном Kyushu Basho (листопад 2025 року), Hatsu Basho (січень 2026-го) і Nagoya Basho (липень 2026-го).