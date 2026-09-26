Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
ГоловнаСпорт

Збірна України обіграла Угорщину в дебютному офіційному матчі Андреа Мальдери

Гол забив нападник, якого навесні навіть не викликали до команди.

Збірна України обіграла Угорщину в дебютному офіційному матчі Андреа Мальдери
Угорщина - Україна 0:1
Фото: EPA/UPG

Україна стартувала у новому розіграші футбольної Ліги націй з мінімальної перемоги над головним суперником у групі - збірною Угорщини.

Матч на "Пушкаш Арені" у Будапешті був дебютним офіційним поєдинком нового головного тренера "синьо-жовтих" Андреа Мальдери. Італієць довірив місце у воротах Дмитру Різнику замість Анатолія Трубіна, а на правому фланзі оборони вперше у футболці з тризубом грав Ілля Крупський.

Долю матчу вирішив епізод, який стався ближче до завершення першого тайму. Георгій Судаков блискуче зорієнтувався у ситуації, володіючи м'ячем на лівому фланзі. Хабвек "Бенфіки" виконав ідеальний навіс на голову Данилу Сікану, який у дотик відзначився у воротах угорців. 

У другому таймі господарі поля намагалися створити тиск на ворота нашої збірної, але реально гострих нагод було обмаль. Наприкінці замість футболу угорці вдалися до провокацій, був вилучений Олександр Назаренко, а на полі розпочалася бійка. Але це суперникам не допомогло: фінальний свисток зафіксував перемогу України 1:0.

Вже у понеділок збірна зіграє у другому турі проти Грузії.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies