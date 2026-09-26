Збірна України обіграла Угорщину в дебютному офіційному матчі Андреа Мальдери

Гол забив нападник, якого навесні навіть не викликали до команди.

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Україна стартувала у новому розіграші футбольної Ліги націй з мінімальної перемоги над головним суперником у групі - збірною Угорщини.

Матч на "Пушкаш Арені" у Будапешті був дебютним офіційним поєдинком нового головного тренера "синьо-жовтих" Андреа Мальдери. Італієць довірив місце у воротах Дмитру Різнику замість Анатолія Трубіна, а на правому фланзі оборони вперше у футболці з тризубом грав Ілля Крупський.

Долю матчу вирішив епізод, який стався ближче до завершення першого тайму. Георгій Судаков блискуче зорієнтувався у ситуації, володіючи м'ячем на лівому фланзі. Хабвек "Бенфіки" виконав ідеальний навіс на голову Данилу Сікану, який у дотик відзначився у воротах угорців.

У другому таймі господарі поля намагалися створити тиск на ворота нашої збірної, але реально гострих нагод було обмаль. Наприкінці замість футболу угорці вдалися до провокацій, був вилучений Олександр Назаренко, а на полі розпочалася бійка. Але це суперникам не допомогло: фінальний свисток зафіксував перемогу України 1:0.

Вже у понеділок збірна зіграє у другому турі проти Грузії.