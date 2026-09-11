Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
ГоловнаСпорт

"Шахтар" розпочав виступи у Лізі чемпіонів нічиєю з "ПСВ"

Чемпіон України вів у рахунку, але втратив перевагу.

"Шахтар" розпочав виступи у Лізі чемпіонів нічиєю з "ПСВ"
ПСВ - Шахтар 1:1
Фото: EPA/UPG

Донецький "Шахтар" у першому турі основного раунду футбольної Ліги чемпіонів зафіксував нічийний результат з нідерландським "ПСВ" з Ейндховена.

Підопічні Арди Турана провели дуже конкурентний матч, попри статус аутсайдерів. Представники Ередивізії не змогли первершити "гірників" за створеними нагодами, а загалом команди не потішили видовищним футболом.

Перед самісінькою перервою літній новачок "Шахтаря" Мендоза забив свій дебютний гол у найпрестижнішому єврокубку. На жаль, 15 хвилин відпочинку пішли на користь господарям поля, і після відновлення гри вони відігралися завдяки зусиллям Деста.

1:1 - загалом вдалий старт для "Шахтаря", який з власного досвіду знає, наскільки цінним є кожен заліковий бал у новому форматі Ліги чемпіонів. У донеччан попереду ще 7 протистоянь: з "АЕКом", "Інтером", "Спортінгом", "Фенербахче", "Слованом", "Лейпцигом" і "Реалом". 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies