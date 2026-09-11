"Шахтар" розпочав виступи у Лізі чемпіонів нічиєю з "ПСВ"

Чемпіон України вів у рахунку, але втратив перевагу.

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Донецький "Шахтар" у першому турі основного раунду футбольної Ліги чемпіонів зафіксував нічийний результат з нідерландським "ПСВ" з Ейндховена.

Підопічні Арди Турана провели дуже конкурентний матч, попри статус аутсайдерів. Представники Ередивізії не змогли первершити "гірників" за створеними нагодами, а загалом команди не потішили видовищним футболом.

Перед самісінькою перервою літній новачок "Шахтаря" Мендоза забив свій дебютний гол у найпрестижнішому єврокубку. На жаль, 15 хвилин відпочинку пішли на користь господарям поля, і після відновлення гри вони відігралися завдяки зусиллям Деста.

1:1 - загалом вдалий старт для "Шахтаря", який з власного досвіду знає, наскільки цінним є кожен заліковий бал у новому форматі Ліги чемпіонів. У донеччан попереду ще 7 протистоянь: з "АЕКом", "Інтером", "Спортінгом", "Фенербахче", "Слованом", "Лейпцигом" і "Реалом".