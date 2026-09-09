Марнотратство в Мадриді й аномальна результативність Голанда. Підсумки першого змагального дня нового розіграшу Ліги чемпіонів

Паралельно свій перший матч без Хосепа Гвардіоли в Лізі чемпіонів зіграли Ерлінг Голанд і компанія. Вони приїхали в гості до Порту, де норвежець розписався двічі. Ще три матчі ігрового дня завершилися з рахунком 3:2. А це ж лише перший ігровий день!

Ліга чемпіонів УЄФА нарешті повернулася. Чинний чемпіон ПСЖ поки лише готується стартувати в новому розіграші турніру, а от найтитулованіший клуб в історії змагань — «Реал» — уже зіграв свій перший матч. Він був символічним одразу з декількох причин. По-перше, це перший за 13 років домашній поєдинок Ліги чемпіонів на «Сантьяго Бернабеу» для португальського тренера Жозе Моурінью. По-друге, за іронією долі його мадридський «Реал» грав з «Інтером» — ще однією рідною для португальця командою, з якою він вигравав Лігу чемпіонів у 2010 році. Цікаво, що міланців зараз тренує Крістіан Ківу, який тоді, у 2010-му, здобував кубок ЛЧ як підопічний Моурінью.

Вінісіус став альтруїстом, а Мбаппе – якорем

Навколо мадридського «Реалу» на початку ігрового сезону вже звично точиться багато розмов. Зокрема, вболівальників цікавить, чи вдасться Жозе Моурінью зліпити колектив із самозакоханих зірок «бланкос» під час своєї другої каденції на чолі королівського клубу. Бо, як показав минулий сезон, за іменами «Реалу» рівних у Європі немає, але через роздуте его Кіліана Мбаппе, Вінісіуса Жуніора і Джуда Беллінгема команда залишається без трофеїв, провалюючись у найвідповідальніший момент.

Фото: EPA/UPG Жозе Моурінью під час матчу проти «Інтера»

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Для перемоги над відвертими аутсайдерами команді достатньо класу, а от у протистоянні з серйозним суперником бракує злагодженості. Першу таку перевірку в сезоні Моурінью вже провалив: у попередньому турі Ла Ліги «Реал» поступився «Бетісу». Тож «Інтер» став командою, в матчі з якою мадридці отримали шанс реабілітуватися.

Поєдинок видався багатим на моменти, але доволі скупим на голи з огляду на клас обох команд. Попри перемогу «Реалу» є над чим задуматися, адже проблеми з минулого сезону нікуди не зникли. Кіліан Мбаппе і Вінісіус Жуніор продовжують грати переважно на «чистих» м'ячах і намагаються зайвий раз не повертатися в захист. Через це мадридці фактично грають вдев'ятьох під час оборонних дій, і «Інтер» цим користувався весь матч, регулярно виходячи на ударні позиції перед Тібо Куртуа. Врятував бельгієць: міланці «прошили» його лише раз, коли Карлос Аугусто в один дотик замкнув простріл Лаутаро Мартінеса від лицьової на 77-й хвилині за рахунку 0:2.

Фото: EPA/UPG Мбаппе б'є по воротах в одному з епізодів

Свої голи мадридці забили внаслідок грубих помилок суперників у простих епізодах. На 14-й хвилині Янн Біссек і Кертіс Джонс удвох не розібралися в простому епізоді перед власним штрафним, м'яч дістався Браїму Діасу, а той вивів Мбаппе на удар із центральної зони. За дев'ять хвилин голкіпер міланців Жозеп Мартінес під тиском Федеріко Вальверде вирішив обіграти уругвайця біля власного воротарського і помилився.

Фото: EPA/UPG Вінісіус Жуніор (ліворуч) біжить за м'ячем

Натомість забити без допомоги суперників вершковим було складно. Мбаппе щонайменше двічі брав гру на себе в епізодах, де пас на Вінісіуса виглядав очевиднішим рішенням. Бразилець, до слова, в цьому аспекті здивував. Він шукав партнерів у кожному гострому епізоді біля воріт суперників, хоча, ясно, клас дозволяв вирішувати долю епізодів самотужки.

Фото: EPA/UPG Александр-Арнольд (праворуч) проти Джонса в одному з епізодів

А от у захисті обидва були пасивними. Через це «Інтер» і мав свої моменти біля воріт Куртуа. А хто їх мав би нівелювати? Джуд Беллінгем, покликаний і в захисті відпрацьовувати, і попереду загострювати, не міг встигнути всюди. Не допомагав і Трент Александер-Арнольд, якого Моурінью поставив грати в центрі поля. Англієць загалом нині є блідою тінню того гравця, яким був у «Ліверпулі».

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Фото: EPA/UPG Емоції Жозе Моурінью під час матчу

У підсумку — 2:1 на користь «Реала», який без суттєвих змін в організації гри не претендуватиме на перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА цьогоріч. Уявляєте собі гру такого «Реалу» з умовним «Манчестер Сіті»?

Перформанс найкращого форварда світу

Оновлений «Ман Сіті» починав турнір із непростого виїзду на «Драгау» — під зливою, яка не вщухала від стартового свистка. Головна інтрига матчу полягала в тому, чи здатен Енцо Мареска, який очолив команду цього літа, продовжити добру традицію Хосепа Гвардіоли, під керівництвом якого команда 10 років була грізною силою в Європі.

Фото: EPA/UPG Енцо Мареска кричить на футболістів «Ман Сіті»

Клуб із Манчестера розпочав сезон не лише з новим тренером, а й з абсолютно оновленим складом. Влітку «Сіті» витратив на новачків 526 мільйонів євро — рекорд для одного трансферного вікна, який перебив показник «Ліверпуля» 2025 року (483 мільйони). Зокрема, до команди приєдналися Енцо Фернандес, трансфер якого (145 мільйонів євро) став найдорожчим в історії АПЛ, а також Елліот Андерсон, Аюб Буадді, Іліман Ндіає, Аллан і Херонімо Рульї. Водночас клубну прописку змінили Родрі, Бернарду Сілва і ще ціла плеяда футболістів. Та вболівальникам містян засмучуватися не варто, бо головна їхня зірка — норвежець Ерлінг Голанд — залишився. І він продовжує забивати.

Фото: EPA/UPG Ерлінг Голанд тягнеться до м'яча

Суттєвих змін у грі команди поки не видно, судячи з матчу проти «Порту». Єдине, що варто б відзначити, — це націленість усієї команди на Голанда. Його шукають у штрафному майданчику суперників, на нього пасують за першої ж можливості, причому переважно верхом, а він натомість віддячує голами. Команда Франческо Фаріолі трималася до перерви, але на 47-й хвилині норвежець замкнув головою подачу Енцо Фернандеса з лівого флангу штрафного. Другий м'яч прийшов уже в компенсований час: після передачі Аїт-Нурі стався чи не єдиний за гру випадок, коли Голанду не довелося підставляти голову — вистачило гри в один дотик. У підсумку «Ман Сіті» переміг із рахунком 2:0.

Фото: EPA/UPG Голанд після гри

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Статистика норвежця в Лізі чемпіонів аномальна — 59 голів у 59 матчах турніру. Завдяки дублю у ворота «Порту» він наздогнав Серхіо Агуеро за єврокубковими голами за «Сіті» (по 36 голів), щоправда аргентинцю на це знадобилося 64 матчі проти 40 в Голанда. Такі цифри — найкращий аргумент у суперечці, хто ж зараз є найкращим форвардом світу.

Надрезультативний ігровий день

Загалом у перших шести матчах Ліги чемпіонів УЄФА одразу три завершилися з рахунком 3:2. Це свідчить про деякі тенденції в сучасному футболі, одна з найпомітніших — деградація захисту. Але ж хіба це погано для нейтральних уболівальників?

Фото: EPA/UPG «Боруссія» Дортмунд — «Вільярреал»

Результати всіх матчів першого ігрового дня Ліги чемпіонів УЄФА: АЕК — ЛАСК — 1:0; «Брюгге» — «Астон Вілла» — 2:3; «Боруссія» Д — «Вільярреал» — 3:2; «Порту» — «Манчестер Сіті» — 0:2; «Лілль» — «Бетіс» — 2:3; «Реал» — «Інтер» — 2:1.

Сьогодні, 9 вересня, свій шлях на турнірі розпочнуть ще 12 команд, зокрема ПСЖ Іллі Забарного, який вигравав кубок ЛЧ два останніх сезони.