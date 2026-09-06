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Reuters: Російську фігуристку Камілу Валієву позбавили нейтрального статусу

Відповідне рішення ухвалили після звернення Української федерації фігурного катання.

Reuters: Російську фігуристку Камілу Валієву позбавили нейтрального статусу
Каміла Валієва
Фото: EPA/UPG

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) позбавив російську фігуристку Камілу Валієву статусу нейтральної спортсменки, який дозволяв їй брати участь у міжнародних змаганнях без офіційної символіки Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, Валієва отримала лист від ISU, у якому її повідомили про рішення скасувати нейтральний статус. В ISU та представники фігуристки офіційно це рішення наразі не коментували.

Зазначається, що рішення ухвалили після звернення Української федерації фігурного катання. Українська сторона закликала ISU посилити перевірку анкетних даних спортсменів, які претендують на нейтральний статус, а також постійно контролювати дотримання ними встановлених вимог.

Крім того, українська федерація закликала вимагати від усіх заявників публічно засудити російську агресію проти України.

Каміла Валієва тренується у школі фігурного катання Тетяни Навки, дружини прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

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