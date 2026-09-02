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ЄС обговорює посилення візових обмежень для росіян

Відповідні питання підняли після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига.

ЄС обговорює посилення візових обмежень для росіян
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас повідомила про підтримку запровадження заборони на в'їзд до ЄС для колишніх російських комбатантів та посилення візових обмежень для російських туристів.

Про це пише Суспільне, цитуючи Каю Каллас.

Підтримка серед країн ЄС з'явилася після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига. Каллас зазначила, що є інформація, що винуватець інциденту в Лейпцигу в'їхав у ЄС за італійською туристичною візою.

«Багато хто піднімав це питання: що нам дійсно потрібно посилити візовий режим. Неприпустимо, щоб країна бомбила Україну, вбиваючи цивільних у липні та серпні — більше, ніж будь-коли за час цієї війни. І водночас росіяни в'їжджають і користуються гостинністю європейських країн. Так не повинно бути», — сказала Висока представниця ЄС.

  • Раніше, головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що зірвана атака безпілотників на аеропорт Лейпциг-Галле має “всі ознаки державного тероризму”. Німеччина звинуватила Росію в інциденті. Каллас додала, що зараз готуються до ухвалення нові санкції проти ще 1600 об'єктів російського військово-промислового комплексу.
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