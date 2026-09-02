ЄС обговорює посилення візових обмежень для росіян

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас повідомила про підтримку запровадження заборони на в'їзд до ЄС для колишніх російських комбатантів та посилення візових обмежень для російських туристів.

Про це пише Суспільне, цитуючи Каю Каллас.

Підтримка серед країн ЄС з'явилася після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига. Каллас зазначила, що є інформація, що винуватець інциденту в Лейпцигу в'їхав у ЄС за італійською туристичною візою.

«Багато хто піднімав це питання: що нам дійсно потрібно посилити візовий режим. Неприпустимо, щоб країна бомбила Україну, вбиваючи цивільних у липні та серпні — більше, ніж будь-коли за час цієї війни. І водночас росіяни в'їжджають і користуються гостинністю європейських країн. Так не повинно бути», — сказала Висока представниця ЄС.