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Парламент Естонії обрав Юлле Мадізе новою президенткою Естонії

Вона офіційно заступить на посаду 12 жовтня.

Парламент Естонії обрав Юлле Мадізе новою президенткою Естонії
новообрана президентка Естонії Юлле Мадізе
Фото: Priit Mürk/ERR

У середу парламент Естонії обрав новою президенткою країни канцлерку юстиції Юлле Мадізе. 

Під час таємного голосування її кандидатуру підтримав 71 депутат, пише ERR

Для перемоги кандидатці необхідно було здобути щонайменше 68 голосів — дві третини від складу парламенту. 

Після оголошення результатів Мадізе подякувала парламентарям за довіру і закликала до спільної праці задля безпеки й добробуту країни.

За свою кар'єру Мадізе працювала в Міністерстві юстиції, Державному контролі, була радницею президента з правових питань, а з 2015 року обіймала посаду канцлера юстиції. 

Нова президентка офіційно заступить на посаду 12 жовтня після складання присяги перед народом Естонії у парламенті.Її попередником був Алар Каріс.

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