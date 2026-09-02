Ідеться про відкриття Росією виборчих дільниць у Придністров’ї на виборах до Держдуми РФ без дозволу Кишинева.

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Молдова готує ноту протесту РФ через плани Москви відкрити додаткові виборчі дільниці у невизнаному Придністров’ї під час виборів до Державної думи РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, пише TV8 .

"Ми готуємо ноту протесту російській місії в Кишиневі, оскільки дізналися про плани відкрити на території Республіки Молдова більше виборчих дільниць на виборах у Російській Федерації, ніж було дозволено", – сказав Попшой.

За словами глави молдовського МЗС, російській стороні дозволили відкрити лише одну виборчу дільницю – на території посольства РФ у Кишиневі.

"Будь-яка інша дільниця, яку відкриють без дозволу конституційної влади, – це недружній крок", – наголосив Попшой.

Раніше очільник невизнаного Придністров’я Вадим Красносєльський заявив, що у вересні Росія планує відкрити на території регіону 17 виборчих дільниць для голосування на виборах до Держдуми РФ. За його словами, у Придністров’ї проживають близько 220 тисяч громадян Росії.