​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСвіт

Молдова готує ноту протесту Росії через виборчі дільниці у Придністров’ї

Ідеться про відкриття Росією виборчих дільниць у Придністров’ї на виборах до Держдуми РФ без дозволу Кишинева.

Молдова готує ноту протесту Росії через виборчі дільниці у Придністров’ї
міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой
Фото: EPA/UPG

Молдова готує ноту протесту РФ через плани Москви відкрити додаткові виборчі дільниці у невизнаному Придністров’ї під час виборів до Державної думи РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, пише TV8 .

"Ми готуємо ноту протесту російській місії в Кишиневі, оскільки дізналися про плани відкрити на території Республіки Молдова більше виборчих дільниць на виборах у Російській Федерації, ніж було дозволено", – сказав Попшой.

За словами глави молдовського МЗС, російській стороні дозволили відкрити лише одну виборчу дільницю – на території посольства РФ у Кишиневі.

"Будь-яка інша дільниця, яку відкриють без дозволу конституційної влади, – це недружній крок", – наголосив Попшой.

Раніше очільник невизнаного Придністров’я Вадим Красносєльський заявив, що у вересні Росія планує відкрити на території регіону 17 виборчих дільниць для голосування на виборах до Держдуми РФ. За його словами, у Придністров’ї проживають близько 220 тисяч громадян Росії.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies