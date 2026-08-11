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Росія планує масово фальсифікувати “вибори” на окупованих територіях України, – ЦПД

Адміністрація Володимира Путіна ставить завдання забезпечити явку на українських окупованих територіях на рівні понад 65-70%.

Росія планує масово фальсифікувати “вибори” на окупованих територіях України, – ЦПД
Фото: Центр протидії дезінформацїі

Адміністрація Володимира Путіна ставить завдання забезпечити явку на українських окупованих територіях під час “виборів” у Державну думу РФ на рівні понад 65-70%, а також забезпечити “Єдиній Росії” щонайменше 70% підтримки. 

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

“Самі ж вибори на ТОТ України є повністю незаконними, але росія хоче використати їх в якості легітимізації окупації”, – заявив керівник ЦПД. 

Також він наголосив, що “вибори до держдуми в рф зараз відбуваються із тотальною риторикою підтримки вічної війни – всі політсили підтримують продовження бойових дій проти України”. 

Коваленко додає, що антивоєнну партію “Яблуко” показово зняли з виборів, щоб вона не набрала помітний відсоток голосів.

“Це ще один доказ того, що путінський режим не бачить майбутнього без війни і боїться показувати підтримку антивоєнних настроїв. Водночас на росії все більше зростає прошарок населення, який виступає проти продовження війни”, – сказав Андрій Коваленко.

  • Вибори до Державної думи Російської Федерації IX скликання призначено на період з 18 по 20 вересня 2026 року. Кремль планує провести ці незаконні голосування також на тимчасово окупованих територіях України.
  • Раніше Центр уже повідомляв, що “вибори” на ТОТ України окупаційна влада організовує так, щоб створити максимальні можливості для тиску на виборців, безконтрольного вкидання бюлетенів та інших методів фальсифікації результатів.
  • У Донецькій області люди почнуть голосувати набагато раніше офіційного дня “виборів”. Вони зможуть це робити вдома, на роботі та в інших місцях поза межами дільниць.
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