Судитимуть колишнього голову суду за підозрою у причетності до схеми заволодіння квартирами померлих

Замість переходу у власність територіальної громади нерухомість через судові рішення оформлювали на підставних осіб.

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До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього голови одного з районних судів Київщини, якого підозрюють у сприянні незаконному заволодінню квартирами померлих.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йому інкримінують пособництво у шахрайстві та службове підроблення (ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).

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За інформацією слідства, у 2022 році він сприяв схемі заволодіння квартирами померлих громадян, які не мали спадкоємців. Замість переходу у власність територіальної громади нерухомість через судові рішення оформлювали на підставних осіб.

Для цього до суду подавали позови із завідомо неправдивими відомостями про родинні зв’язки з померлими та спільне проживання з ними. Знаючи про порушення, тодішній голова суду відкривав провадження, а згодом виготовляв і підписував рішення з неправдивими відомостями та засвідчував їх печаткою суду.

У такий спосіб учасники схеми заволоділи п’ятьма квартирами у Білій Церкві загальною вартістю майже 3,9 млн грн.

Обвинувальні акти щодо дев’яти інших учасників схеми раніше також скеровано до суду.