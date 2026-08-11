Росіяни атакували енергетичні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

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Унаслідок російських обстрілів на ранок 11 серпня є нові знеструмлення у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

На Одещині тривають відновлювальні роботи після масованої ракетно-дронової атаки в ніч на 9 серпня. Енергетикам уже вдалося заживити майже всіх споживачів. Водночас через перевантаження обладнання та високе споживання доводиться застосовувати обмеження. Їх скасують після завершення аварійних робіт.

Водночас споживання електроенергії зростає. Станом на ранок 11 серпня воно було на 8,7% вищим, ніж у цей час напередодні. Причиною стало підвищення температури та активніше використання кондиціонерів.

В "Укренерго" закликали перенести використання потужних електроприладів на період із 10:00 до 16:00. На Одещині ощадливо користуватися електроенергією радять протягом усієї доби.