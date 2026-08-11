У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли знеструмлені споживачі у п’яти областях

Росіяни атакували енергетичні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Через російські обстріли знеструмлені споживачі у п’яти областях
Ілюстративне фото
Фото: Укренерго

Унаслідок російських обстрілів на ранок 11 серпня є нові знеструмлення у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. 

Про це повідомили в "Укренерго".

Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. 

На Одещині тривають відновлювальні роботи після масованої ракетно-дронової атаки в ніч на 9 серпня. Енергетикам уже вдалося заживити майже всіх споживачів. Водночас через перевантаження обладнання та високе споживання доводиться застосовувати обмеження. Їх скасують після завершення аварійних робіт.

Водночас споживання електроенергії зростає. Станом на ранок 11 серпня воно було на 8,7% вищим, ніж у цей час напередодні. Причиною стало підвищення температури та активніше використання кондиціонерів.

В "Укренерго" закликали перенести використання потужних електроприладів на період із 10:00 до 16:00. На Одещині ощадливо користуватися електроенергією радять протягом усієї доби.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies