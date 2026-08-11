ДБР розслідує падіння винищувача МіГ-29 на Одещині: тривають пошуки "чорної скриньки"

Слідство перевірить, чи дотримувались правил підготовки до польоту.

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через падіння винищувача МіГ-29 ЗСУ. Про це інформує пресслужба ДБР.

Авіатроща сталася ввечері 10 серпня у Березівському районі Одеської області. За попередніми даними, літак виконував бойове завдання зі знищення російських безпілотників. Під час операції сталася нештатна ситуація.

Винищувач загорівся, а пілот втратив керування. Він встиг катапультуватися. Загрози його життю немає.

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Слідчі працювали на місці падіння всю ніч. Правоохоронці оглянули територію, вилучають та фіксують уламки літака. Також вони опитують свідків і військовослужбовців. Наразі тривають пошуки "чорної скриньки". Її дані мають допомогти встановити обставини останніх хвилин польоту.

Слідство також перевірить, чи дотримувалися правил підготовки до польоту, його виконання та експлуатації літака. Провадження відкрили за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Фото: ДБР

Фото: ДБР