​Найбільше російських безпілотників залітає в Україну через Чернігівщину і Сумщину, - ДПСУ

Найбільше російських безпілотників залітає в Україну через Чернігівську й Сумську області, періодично через Харківщину, а останнім часом - і через південні області.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Найбільше спроб заходу ударних безпілотних апаратів відбувається через Чернігівську та Сумську області. Періодично зростає кількість зальотів і через Харківщину. Але Чернігівщина й Сумщина – це саме ті напрямки, де наші мобільні вогневі групи, а також військовослужбовці, які виконують завдання поряд кордону, фіксують найбільше використання ворожих дронів. Останнім часом також спостерігається досить активне використання противником БпЛА та їхніх маршрутів через південні області", - сказав Демченко.

За його словами, завданням мобільних вогневих груп - максимально збивати ворожі дрони, щоб не дати пройти їм углиб країни.

"Наше завдання – максимально збивати їх на тих напрямках, де вони залітають, для того, щоб вони не могли масово пройти вглиб території нашої країни", - зазначив речник ДПСУ.

Сумська область межує з Курською та Білгородською областями Росії на сході та Брянською – на півночі. Чернігівська область межує на півночі – з Брянською областю РФ, а на північному заході – з Гомельською областю Білорусі.