​Найбільше російських безпілотників залітає в Україну через Чернігівщину і Сумщину, - ДПСУ

Найбільше російських безпілотників залітає в Україну через Чернігівську й Сумську області, періодично через Харківщину, а останнім часом - і через південні області.
Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.
"Найбільше спроб заходу ударних безпілотних апаратів відбувається через Чернігівську та Сумську області. Періодично зростає кількість зальотів і через Харківщину. Але Чернігівщина й Сумщина – це саме ті напрямки, де наші мобільні вогневі групи, а також військовослужбовці, які виконують завдання поряд кордону, фіксують найбільше використання ворожих дронів. Останнім часом також спостерігається досить активне використання противником БпЛА та їхніх маршрутів через південні області", - сказав Демченко.
За його словами, завданням мобільних вогневих груп - максимально збивати ворожі дрони, щоб не дати пройти їм углиб країни.
"Наше завдання – максимально збивати їх на тих напрямках, де вони залітають, для того, щоб вони не могли масово пройти вглиб території нашої країни", - зазначив речник ДПСУ.
Сумська область межує з Курською та Білгородською областями Росії на сході та Брянською – на півночі. Чернігівська область межує на півночі – з Брянською областю РФ, а на північному заході – з Гомельською областю Білорусі.
- Як повідомлялося, останнім часом масовані атаки Росії по Україні включали від 120 до майже 200 безпілотників за ніч. Так, 11 серпня ворог запустив 120 дронів, а 9 серпня - понад 200.
- Загалом у липні Росія застосувала проти України близько 4 943 ударних дронів Shahed та інших типів.