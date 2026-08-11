Росіяни атакували Київ балістикою. Є влучання по території дитячої лікарні (доповнено)

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У столиці вночі 11 серпня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Військові підтвердили, що на Київ були спрямовані російські балістичні ракети.

Фото: ДСНС Telegram Наслідки удару по Києву

Мер Віталій Кличко повідомив про атаку та закликав містян перебувати в укриттях. Постраждала одна людина – чоловік 28 років.

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«Внаслідок ворожої атаки у Шевченківському районі Києва пошкоджено житловий будинок, приміщення лікарні, а також складське приміщення. Внаслідок обстрілу постраждав 28-річний чоловік, якого було госпіталізовано для надання допомоги», – розповіли правоохоронці.

Фото: Поліція Telegram Місце атаки

У ДСНС додали, що сталося влучання на території однієї із дитячих лікарень. На місці утворилися 2 вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Працівники газової служби ліквідували витік газу. Діти та медики перебували в укритті. Без жертв та постраждалих.

«За іншою адресою сталася пожежа та руйнування у складському приміщенні. Наразі пожежу локалізували на площі 1200 кв. м. Внаслідок влучання було виявлено 1 постраждалу особу та передано медикам», – йдеться у повідомленні.

За інформацією моніторингових каналів, удар здійснювався одразу з трьох напрямків. Ворог застосовував також "Циркони".