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Росіяни атакували Київ балістикою. Є влучання по території дитячої лікарні (доповнено)

Черговий обстріл розпочався близько 00:30.

Росіяни атакували Київ балістикою. Є влучання по території дитячої лікарні (доповнено)
Наслідки атаки
Фото: ДСНС

У столиці вночі 11 серпня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Військові підтвердили, що на Київ були спрямовані російські балістичні ракети.

Наслідки удару по Києву
Фото: ДСНС Telegram
Наслідки удару по Києву

Мер Віталій Кличко повідомив про атаку та закликав містян перебувати в укриттях. Постраждала одна людина – чоловік 28 років. 

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«Внаслідок ворожої атаки у Шевченківському районі Києва пошкоджено житловий будинок, приміщення лікарні, а також складське приміщення. Внаслідок обстрілу постраждав 28-річний чоловік, якого було госпіталізовано для надання допомоги», – розповіли правоохоронці. 

Місце атаки
Фото: Поліція Telegram
Місце атаки

У ДСНС додали, що сталося влучання на території однієї із дитячих лікарень. На місці утворилися 2 вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Працівники газової служби ліквідували витік газу. Діти та медики перебували в укритті. Без жертв та постраждалих.

«За іншою адресою сталася пожежа та руйнування у складському приміщенні. Наразі пожежу локалізували на площі 1200 кв. м. Внаслідок влучання було виявлено 1 постраждалу особу та передано медикам», – йдеться у повідомленні. 

За інформацією моніторингових каналів, удар здійснювався одразу з трьох напрямків. Ворог застосовував також "Циркони".

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