Омбудсман стверджує, що Закарпатський обласний ТЦК переслідує його представника

Проти того, хто виявив порушення під час мобілізації, намагаються сфабрикувати кримінальну справу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook заявив про переслідування свого представника на Закарпатті через виявлення порушень у роботі ТЦК.

За словами омбудсмана, проти Андрія Крючкова, який викрив факти незаконної мобілізації тяжкохворих та непридатних до служби, в Закарпатському обласному центрі комплектування намагаються сфабрикувати кримінальну справу через нібито перешкоджання діяльності Збройних Сил.

Натомість Лубінець нагадує, що кримінальна відповідальність передбачена за втручання у роботу Уповноваженого та його представників. Він наголосив, що мобілізація "не дає нікому право переступати через закон і людську гідність".

"Cильна армія починається не з безправ’я. Вона починається із закону, відповідальності та поваги до людини", – підсумував Лубінець.

Напередодні омбудсман повідомляв про інформаційні атаки після того, як була проведена перевірка діяльності ТЦК на Закарпатті.