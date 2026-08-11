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Омбудсман стверджує, що Закарпатський обласний ТЦК переслідує його представника

Проти того, хто виявив порушення під час мобілізації, намагаються сфабрикувати кримінальну справу.

Омбудсман стверджує, що Закарпатський обласний ТЦК переслідує його представника
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook заявив про переслідування свого представника на Закарпатті через виявлення порушень у роботі ТЦК.

За словами омбудсмана, проти Андрія Крючкова, який викрив факти незаконної мобілізації тяжкохворих та непридатних до служби, в Закарпатському обласному центрі комплектування намагаються сфабрикувати кримінальну справу через нібито перешкоджання діяльності Збройних Сил.

Натомість Лубінець нагадує, що кримінальна відповідальність передбачена за втручання у роботу Уповноваженого та його представників. Він наголосив, що мобілізація "не дає нікому право переступати через закон і людську гідність".

"Cильна армія починається не з безправ’я. Вона починається із закону, відповідальності та поваги до людини", – підсумував Лубінець.

Напередодні омбудсман повідомляв про інформаційні атаки після того, як була проведена перевірка діяльності ТЦК на Закарпатті.

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