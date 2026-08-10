Окупанти атакували дроном цивільне авто з дітьми на Дніпропетровщині (доповнено)

Є загиблий та двоє постраждалих.

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На Дніпропетровщині окупанти атакували FPV-дроном цивільне авто, в якому перебували діти із Херсонщини. Є загиблий та двоє постраждалих.

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атака сталась 10 серпня у селі Грушівка Дніпропетровської області. Внаслідок влучання безпілотника 15-річний хлопець дістав смертельні поранення. Медики намагалися реанімувати підлітка, проте безуспішно.

Також поранений 16-річний хлопець, він перебуває у лікарні в стабільно тяжкому стані. В постраждалого діагностували вибухову травму та уламкові поранення голови з проникненням у головний мозок.

Як пізніше додав очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, внаслідок ворожого удару по автівці постраждав ще один, 17-річний хлопець. Він лікуватиметься амбулаторно.