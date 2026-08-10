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Окупанти атакували дроном цивільне авто з дітьми на Дніпропетровщині (доповнено)

Є загиблий та двоє постраждалих.

Окупанти атакували дроном цивільне авто з дітьми на Дніпропетровщині (доповнено)
Ілюстративне фото

На Дніпропетровщині окупанти атакували FPV-дроном цивільне авто, в якому перебували діти із Херсонщини. Є загиблий та двоє постраждалих.

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атака сталась 10 серпня у селі Грушівка Дніпропетровської області. Внаслідок влучання безпілотника 15-річний хлопець дістав смертельні поранення. Медики намагалися реанімувати підлітка, проте безуспішно.

Також поранений 16-річний хлопець, він перебуває у лікарні в стабільно тяжкому стані. В постраждалого діагностували вибухову травму та уламкові поранення голови з проникненням у головний мозок.

Як пізніше додав очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа,  внаслідок ворожого удару по автівці постраждав ще один, 17-річний хлопець. Він лікуватиметься амбулаторно.  

  • Майже 60 разів ворог атакував 5 районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Одна людина загинула, ще троє дістали поранень. 
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