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На Донеччині окупанти вбили цивільного, поранені ще семеро людей

Під обстріли потрапили Дружківка, Слов'янськ, Крматорськ і селище Біленьке.

На Донеччині окупанти вбили цивільного, поранені ще семеро людей
Фото: ДСНС України

Упродовж дня, 11 серпня, російські війстка вбили та поранили вісьмох цивільних мешканців Донеччини.  одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області, пише "Укрінформ".

"10 серпня 2026 року о 10:03 окупанти скинули "ФАБ-250" з УМПК на селище Біленьке Краматорської МВА. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістав 55-річний місцевий житель. Також травмовано двох жінок віком 56 і 75 років", – заявили у прокуратурі.

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Унаслідок авіаудару були пошкоджені 15 домоволодінь.

Об 11:10, російська армія вдарила по Краматорську, застосувавши БпЛА "Молнія-2". Засіб ураження влучив неподалік багатоквартирного будинку, було поранено трьох цивільних мешканців віком 26, 41 і 48 років.

Об 11:45 ворог атакував місто Дружківка, а о 15:40 – Слов’янськ.

"Ці міста ворог атакував за допомогою FPV-дрона. У населених пунктах було травмовано двох пенсіонерок 71 й 62 років. У поранених діагностовано мінно-вибухові травми й множинні осколкові поранення, контузію", – зазначили у відомстві.

За всіма вказаними фактами розпочато досудові розслідування за ст. 438 КК України (Воєнні злочини).

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