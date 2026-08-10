Розраховувалися грошима, машинами і паливними талонами: від початку року за сприяння ухиленню від служби відкрили 126 проваджень

Від початку року 488 людей отримали підозри у 384 провадженнях у сфері оборони. Йдеться про закупівлі для війська, виплати військовослужбовцям, корупцію під час мобілізації та незаконне переправлення через кордон, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Найбільший обсяг збитків – саме в закупівлях для армії. Прокуратура оцінює їх у 3,9 млрд гривень.

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«Зловживання, завищені ціни, недбалість і розкрадання під час закупівлі обладнання, продуктів, послуг та будівництва захисних споруд для Сил оборони. Державі та громадам уже відшкодовано 554,9 млн грн. Але за цими цифрами не лише гроші. Недопоставлене обладнання, неякісно виконані роботи чи завищена вартість закупівлі це ресурси, яких у потрібний момент може не вистачити нашим військовим. У 59 провадженнях повідомлено про підозру 132 особам. До суду скеровано 86 обвинувальних актів, 29 із них щодо командирів військових частин та керівників установ», – повідомив генпрокурор.

Ще понад 251,6 млн грн збитків держава отримала через незаконні виплати та привласнення грошового забезпечення військовослужбовців. 174,6 млн грн так званих бойових були нараховані тим, хто фактично не виконував бойових завдань. Ще 22,8 млн грн виплачено за підробленими документами, 4,7 млн грн втрачено через службову недбалість.

На схемах незаконного переправлення через державний кордон задокументували неправомірної вигоди на понад 35 млн грн. У 82 кримінальних провадженнях повідомили про підозру 131 особі.

За фактами фіктивної непридатності, незаконних відстрочок, сприяння ухиленню від військової служби задокументовано близько 23 млн грн неправомірної вигоди.

«Розраховувалися не тільки грошима, передавали автомобілі та паливні талони», – повідомив Кравченко.

У 126 кримінальних провадженнях за цими епізодами повідомлено про підозру 52 посадовцям. До суду скеровано 75 обвинувальних актів, 13 із них – щодо керівників ТЦК, СП та ВЛК.

Окремий напрям – повернення через суд незаконно відчужених земель, майна та інших активів оборонного призначення. Цього року прокурори пред’явили 356 позовів на 44,9 млрд грн. Суди вже задовольнили 187 позовів на 36,3 млрд грн. Виконано судових рішень на 92,1 млрд грн, включно з вартістю повернутих державі землі та майна.