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Ворожий дрон атакував цивільних у Кушугумі на Запоріжжі

Поранень зазнали троє людей.

Ворожий дрон атакував цивільних у Кушугумі на Запоріжжі
У Кушугумі через обстріли РФ поранено трьох людей
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська продовжують терор цивільного населення Запорізької області. Унаслідок атаки російського дрона постраждали троє людей.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог вдарив безпілотником по Кушугуму. Поранено чоловіка та двох жінок. Їх ушпиталено. Медики надають допомогу", – ідеться у повідомленні. 

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