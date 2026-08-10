Ворожий дрон атакував цивільних у Кушугумі на Запоріжжі

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У Кушугумі через обстріли РФ поранено трьох людей

Російські війська продовжують терор цивільного населення Запорізької області. Унаслідок атаки російського дрона постраждали троє людей.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог вдарив безпілотником по Кушугуму. Поранено чоловіка та двох жінок. Їх ушпиталено. Медики надають допомогу", – ідеться у повідомленні.