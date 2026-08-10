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Defense Tech

F-Drones представила дрон-перехоплювач реактивних «Шахедів» LITAVR+

Як зазначає компанія, засіб здатен розвивати швидкість понад 400 км/год.

F-Drones представила дрон-перехоплювач реактивних «Шахедів» LITAVR+
Дрон-перехоплювач LITAVR
Фото: Зоряна Стельмах

Український виробник безпілотників F-Drones випустив оновлену версію дрона-переховлювача LITAVR – LITAVR+ для боротьби з реактивними «Шахедами», розповів СЕО компанії Станіслав Хутор в інтерв’ю LB.ua.

“LITAVR+ – це посилена версія нашого основного перехоплювача, він розвиває швидкість 400 км/год і навіть трохи більше. Як і раніше, багато корисних фішок: власний софт, спеціальна система навігації (без GPS), система донаведення на ціль (last mile, коли місію можна завершити без втручання пілота). І, звичайно, технологія дистанційного керування, коли пілот управляє дроном фактично з будь-якої точки світу”, – розповів Хутор.

За його словами, LITAVR+ уже пройшов заводські випробування, зараз проходить бойові — “є результативні застосування: збиття реактивних «шахедів» з відповідними відеозвітами”.

Більше про лінійку засобів F-Drones, експортний дозвіл та співпрацю зі США, читайте в новому інтерв'ю Станіслава Хутора.

Читайте також Як продати дрони в США. Розмова із СЕО F-Drones про перші експортовані Україною FPV, завод в Огайо і співпрацю з партнерами

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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