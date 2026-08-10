F-Drones представила дрон-перехоплювач реактивних «Шахедів» LITAVR+

Український виробник безпілотників F-Drones випустив оновлену версію дрона-переховлювача LITAVR – LITAVR+ для боротьби з реактивними «Шахедами», розповів СЕО компанії Станіслав Хутор в інтерв’ю LB.ua.

“LITAVR+ – це посилена версія нашого основного перехоплювача, він розвиває швидкість 400 км/год і навіть трохи більше. Як і раніше, багато корисних фішок: власний софт, спеціальна система навігації (без GPS), система донаведення на ціль (last mile, коли місію можна завершити без втручання пілота). І, звичайно, технологія дистанційного керування, коли пілот управляє дроном фактично з будь-якої точки світу”, – розповів Хутор.

За його словами, LITAVR+ уже пройшов заводські випробування, зараз проходить бойові — “є результативні застосування: збиття реактивних «шахедів» з відповідними відеозвітами”.

Більше про лінійку засобів F-Drones, експортний дозвіл та співпрацю зі США, читайте в новому інтерв'ю Станіслава Хутора.