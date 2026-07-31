Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня

Попри те, що зв'язок між кофеїном і серцево-судинним здоров'ям складний, найновіші дослідження показують: пити до 5 чашок кофеїнової кави на день (до 400 мг кофеїну на день) безпечно для більшості дорослих.

А для деяких людей це може ще й корисно для серцево-судинної системи.

Про це йдеться в новій науковій заяві Американської асоціації серця, є відповідне дослідження у науковому журналі асоціації Circulation

Споживання кофеїнової кави без доданого цукру, ароматизаторів чи вершків було пов'язане з нижчим ризиком діабету 2 типу, хвороб серця, інсульту, серцевої недостатності та деяких порушень серцевого ритму. Тоді як додавання цукру, ароматизованих сиропів, молока та/або вершків до кави, ймовірно, зменшує потенційну користь напою для здоров'я, і потрібні подальші дослідження їхнього впливу.

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Рандомізовані дослідження — найнадійніший тип дизайну дослідження — показали, що споживання кофеїну в каві пов'язане з нижчим ризиком фібриляції передсердь, але водночас із вищим ризиком передчасних шлуночкових скорочень (позачергових скорочень нижніх камер серця).

Тоді як вище споживання кофеїну — як-от дози в енергетичних напоях, включно з енергетичними шотами, — було пов'язане зі шкодою для серцево-судинної системи: підвищеним ризиком високого тиску й порушень серцевого ритму. Енергетичні шоти можуть містити 40–69 мг кофеїну на 30 мл — у 3–4 рази більше, ніж звичайна кофеїнова кава.

У більшості досліджень основним джерелом кофеїну є кава, і спостережувані серцево-судинні ефекти можуть бути зумовлені іншими сполуками в її складі.

Наприклад, експериментальні дослідження свідчать, що біоактивні сполуки кави можуть мати антиоксидантні та протизапальні властивості, і це почасти пояснює деяку користь для здоров'я. Крім того, важко відокремити дію кофеїну від інших інгредієнтів, які зазвичай додають до кави, — молока, вершків, ароматизованих сиропів та/або цукру. До того ж більшість досліджень кофеїну — спостережні (обсерваційні), тобто не можуть довести причинно-наслідковий зв'язок.

Дослідження виявили, що споживання кофеїнової кави може по-різному впливати на тиск залежно від кількості. У людей з оптимальним тиском вживання 1–3 чашок на день було пов'язане з підвищеним ризиком розвитку гіпертензіїї, тоді як вживання понад 3 чашки на день — із нижчим ризиком. Високі дози кофеїну (як-от з енергетичних напоїв чи шотів) можуть значно підвищувати тиск, особливо в людей, які вже мають гіпертюензію

Також дослідження свідчать, що кофеїнова кава може знижувати чутливість до інсуліну в короткостроковій перспективі. Водночас регулярне вживання чорної кофеїнової кави (без добавок, ароматизаторів чи підсолоджувачів) пов'язане з нижчим ризиком розвитку діабету 2 типу. Проте ця користь може бути зумовлена сполуками кави, відмінними від кофеїну. Потрібні подальші дослідження..

Вживання 2–4 чашок кофеїнової кави на день було пов'язане з нижчим ризиком хвороб серця, серцевої недостатності та інсульту. Проте вживання понад 4 чашки кофеїнової кави на день може підвищувати ризик серцевої недостатності.

Загалом, у заяві йдеться про потребу подальших досліджень різного впливу на здоров'я різних видів кофеїнової кави та інших продуктів із кофеїном — як-от чаю, газованих напоїв, енергетичних напоїв і шотів та їжі.

«Важливо пам'ятати, що немає універсальної стратегії безпечного споживання кофеїну. Люди можуть по-різному реагувати на кофеїн залежно від різних чинників — віку, ліків, наявних захворювань, генетики та швидкості, з якою їхній організм його метаболізує. Те, що для однієї людини є прийнятною кількістю, в іншої може викликати небажані ефекти — серцебиття, тривожність чи порушення сну. Саме тому важливо звертати увагу на те, як ваш організм реагує на кофеїн, і обговорити з вашими лікарями, що підходить саме вам», — каже доктор медицини Ґреґорі Маркус, професор медицини Медичної школи Каліфорнійського університетута заступник керівника кардіології з наукової роботи в University of California.

Цю наукову заяву підготувала волонтерська група авторів від імені Ради з питань способу життя та кардіометаболічного здоров'я Американської кардіологічної асоціації, Ради з клінічної кардіології та Ради з питань інсульту.