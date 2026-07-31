Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Тетяна Деменко в ефірі Українського Радіо Харкова.

Йдеться про заклади, які раніше були районними лікарнями й після реформи госпітальної мережі отримали статус загальних.

У Харківській області планують майже вдвічі скоротити кількість загальних лікарень у складі спроможної мережі госпітального округу — із 21 до 12.

За її словами, наразі до спроможної мережі госпітального округу входять 43 медичні заклади, з яких 21 є загальною лікарнею. Після погодження змін із Міністерством охорони здоров'я їхню кількість планують скоротити до 12.

«Медичні заклади, які входять у спроможну мережу, забезпечені альтернативним водопостачанням, теплопостачанням і енергозбереженням. Кількість загальних лікарень у спроможній мережі скоротиться: ми плануємо, що залишиться в нас 12», — сказала Деменко.

В ОВА пояснюють, що зміни пов'язані насамперед із війною. Частина лікарень, розташованих поблизу лінії фронту, була змушена релокуватися, через що втратила можливість надавати повний обсяг медичної допомоги.

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Зокрема, Куп'янське територіальне медичне об'єднання після переїзду до Харкова наразі надає лише амбулаторно-поліклінічну допомогу внутрішньо переміщеним особам із Куп'янського району. Аналогічна ситуація склалася і з Вовчанською лікарнею, яка після релокації значно скоротила обсяги роботи, що, за словами Деменко, позбавляє її можливості залишатися у спроможній мережі.

Водночас область продовжує готувати медичну інфраструктуру до опалювального сезону. За словами посадовиці, пріоритетом залишається забезпечення лікарень генераторами, запасами пального, альтернативними джерелами тепла та водопостачання.

Крім того, триває облаштування захисної інфраструктури. Зокрема, будують протирадіаційне укриття в Близнюківській лікарні, відремонтували укриття в Золочівській лікарні, а також реалізують проєкти підземної лікарні на базі обласної клінічної лікарні, укриттів для онкоцентру та обласної дитячої лікарні.

Наразі сонячними панелями обладнані 18 медичних закладів області. До кінця 2026 року за підтримки міжнародних партнерів їх планують встановити ще у 10 лікарнях.

Серед нових напрямів, які активно розвивають у регіоні після початку повномасштабного вторгнення, — реабілітаційна допомога. За словами Деменко, стаціонарна реабілітація має бути доступною в кожній кластерній лікарні. Також у регіоні працюють сім центрів ментального здоров'я, а в усіх кластерних лікарнях — фахівці із супроводу ветеранів.