«Добробут» інвестує у роботичну хірургію: мережа придбала систему da Vinci

Її використання дозволить українським пацієнтам отримати доступ до технології, яка є одним із світових стандартів у сучасній хірургії.

Найбільші переваги роботичної системи проявляються під час складних операцій у вузьких анатомічних просторах, зокрема в урології, колоректальній хірургії, онкології (наприклад, рак простати, рак шлунку та прямої кишки), гінекології та кардіохірургії. Там, де можливості традиційної лапароскопії можуть бути обмежені, робот забезпечує більшу свободу рухів інструментів і дозволяє виконувати маніпуляції з максимальною точністю.

Для пацієнтів це означає не лише меншу травматичність втручання та зниження ризику ускладнень, а й можливість виконувати малоінвазивно ті операції, які раніше нерідко потребували відкритого доступу. Завдяки цьому зменшується післяопераційний біль, скорочується тривалість госпіталізації та швидше відбувається повернення пацієнта до звичного життя.

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«Робот не оперує самостійно і не замінює хірурга. Це продовження його рук — усі рішення, тактика і стратегія операції залишаються за лікарем. Але система da Vinci дозволяє виконувати втручання набагато точніше: вона масштабує рухи хірурга, компенсує природний тремор рук, дає дуже якісну візуалізацію і дозволяє працювати у тих анатомічних ділянках, де звичайними інструментами це складніше зробити. Під час тривалих операцій людина неминуче втомлюється, а робот зберігає стабільність і точність рухів протягом усього втручання. У підсумку пацієнт отримує меншу травматичність операції і додатковий рівень безпеки», — пояснив керівник з розвитку експертизи та якості хірургічної служби «Добробуту» Юрій Ловіцький.

Придбання da Vinci є частиною стратегії «Добробуту» з розвитку інноваційної медицини та впровадження технологій, які вже довели свою ефективність у світовій практиці.

«Світова хірургія поступово переходить від традиційної лапароскопії до роботичних технологій. За даними Intuitive Surgical (виробника da Vinci), у США кількість операцій із використанням систем da Vinci зростає щороку, і минулого року склала близько 2 млн втручань. Все більше провідних медичних центрів світу інвестують у роботичну хірургію, і "Добробут" впроваджує цю технологію, щоб українські пацієнти мали кращий доступ до сучасних міжнародних стандартів лікування, не виїжджаючи з країни», — зазначила головна медична директорка медичної мережі «Добробут» Олександра Машкевич.



