Їхав зі швидкістю близько 150 км / год: прокурор озвучив результати експертизи смертельної ДТП у Києві

Трагедія сталася 5 червня. Водій Mercedes Павло Плешивцев влетів з дороги у підземний перехід. Четверо людей загинуло.
Друге засідання поспіль Павло Плешивцев стверджує, що на час ДТП втратив свідомість, подія сталася «неконтрольовано».
На початку серпня збігає термін першого запобіжного заходу водієві — тримання під вартою у лікарні на 60 діб без права застави.
29 липня під час судового засідання щодо подальшого перебування водія адвокат підозрюваного Євгеній Мельниченко просив суд закрити судове засідання для журналістів: «У лікарні знаходжусь у загратованих палатах. Враховуючи, що будуть озвучені ряд конфіденційних даних щодо лікарської таємниці, прошу дозволити процес в закритому режимі».
Суддя прохання не підтримала і вказала, що такі деталі є у письмових матеріалах справи, тому усно можна не озвучувати.
Прокурор просив подовжити термін під вартою на 30 днів без справа застави.
Адвокат заперечував. Мовляв, на нозі водія є «апарат», який унеможливлює його переведення до СІЗО по стану здоровʼя. І нібито через це він також не може втекти чи тиснути на свідків.
Зрештою, суд продовжив тримання під вартою до 5 вересня 2026 року.
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