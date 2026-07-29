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Їхав зі швидкістю близько 150 км / год: прокурор озвучив результати експертизи смертельної ДТП у Києві

Водій Павло Плешивцев, який спричинив смертельну ДТП на Караваєвих дачах у Києві, на момент аварії їхав зі швидкістю 150 км / год. 

Такими є результати експертизи, які озвучив прокурор під час судового засідання. 

Про це повідомляє кореспондентка LB.ua з зали суду. 

Їхав зі швидкістю близько 150 км / год: прокурор озвучив результати експертизи смертельної ДТП у Києві
Фото: LB.ua

Трагедія сталася 5 червня. Водій Mercedes Павло Плешивцев влетів з дороги у підземний перехід. Четверо людей загинуло.

Друге засідання поспіль Павло Плешивцев стверджує, що на час ДТП втратив свідомість, подія сталася «неконтрольовано». 

На початку серпня збігає термін першого запобіжного заходу водієві — тримання під вартою у лікарні на 60 діб без права застави. 

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29 липня під час судового засідання щодо подальшого перебування водія адвокат підозрюваного Євгеній Мельниченко просив суд закрити судове засідання для журналістів: «У лікарні знаходжусь у загратованих палатах. Враховуючи, що будуть озвучені ряд конфіденційних даних щодо лікарської таємниці, прошу дозволити процес в закритому режимі».

Суддя прохання не підтримала і вказала, що такі деталі є у письмових матеріалах справи, тому усно можна не озвучувати.

Прокурор просив подовжити термін під вартою на 30 днів без справа застави. 

Адвокат заперечував. Мовляв, на нозі водія є «апарат», який унеможливлює його переведення до СІЗО по стану здоровʼя. І нібито через це він також не може втекти чи тиснути на свідків. 

Зрештою, суд продовжив тримання під вартою до 5 вересня 2026 року.

Нагадаємо, 

  • 5 червня внаслідок ДТП в Солом’янському районі столиці загинуло четверо людей. ДТП сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід. 

  • 12-річного підлітка Гриші Глушича, який став одним із чотирьох убитих, добиватимуться змін всієї системи безпеки дорожнього руху в Україні. Родина Григорія Глушича вважає, що смерть їхнього сталася не випадково, а внаслідок слабкого українського законодаства. 

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    За даними правоохоронців, водій автомобіля Mercedes-Benz C300, який спричинив аварію, перебуває під вартою у медичному закладі. Він заявляє, що нібито знепритомнів під час керування транспортним засобом.

  • Водночас встановлено, що автомобіль уже мав щонайменше 39 зафіксованих порушень правил дорожнього руху, переважно перевищення швидкості.

  • Чому на дорогах України повний хаос? Читайте у великому розборі LB.ua 

  • Розмова з батьками Гріши Глушича тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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