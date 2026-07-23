Мова про те, що існує проблема – розрив у харчуванні між цивільними пацієнтами і чинними військовослужбовцями у цивільних лікарнях.

Так відповів на питання LB.ua у проєкті “Наші гідні” керівник департаменту охорони здоров’я Міноборони Дмитро Самофалов.

Один із гучних прикладів стався у Тернополі в лікарні. Коли ветерану, яеий лежав у стаціонарі, принесли кашу, а чинному військовому – кашу і котлету.

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На обурення родини ветерана пояснили, що це доплачує Міноборони.

Такий підхід критикує частина профільних експертів, оскільки мова йде про базові гідні умови для всіх українців і додатковий фактор напруги між цивільними та військовими там.

“Я за те, щоб кожного громадянина годували нормально в лікарні. Але військовослужбовець не буває на лікарняному. Армія зобов'язана його годувати на певну кількість грошей. Якби військовослужбовець вибував в цивільний заклад на лікарняний, це були би проблеми цивільного закладу. Коли військовослужбовець не у відпустці, армія зобов'язана його харчувати. Це не позитивна чи негативна дискримінація. У нас немає іншого вибору”, – сказав Самофалов.

Нагадаємо, ми ставили це ж питання щодо такого розділу в харчуванні питання заступнику міністра у справах ветеранів Руслану Приходьку. Він пообіцяв зміни: “Це дійсно створило дисбаланс, це не ок. Тому роблять відповідні зміни в законодавство, передбачаючи видатки, які закладатимуть у державний бюджет. Сьогодні громаді ніщо не забороняє оплачувати покращене харчування в закладі, який у них розташований”.