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Міноборони не буде скасовувати окрему доплату за харчування чинним військовим у лікарнях – Самофалов

Мова про те, що існує проблема – розрив у харчуванні між цивільними пацієнтами і чинними військовослужбовцями у цивільних лікарнях.

Міноборони не буде скасовувати окрему доплату за харчування чинним військовим у лікарнях – Самофалов
Фото: надане Тетяною Коваль

Так відповів на питання LB.ua у проєкті “Наші гідні” керівник департаменту охорони здоров’я Міноборони Дмитро Самофалов.

Один із гучних прикладів стався у Тернополі в лікарні. Коли ветерану, яеий лежав у стаціонарі, принесли кашу, а чинному військовому – кашу і котлету.

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На обурення родини ветерана пояснили, що це доплачує Міноборони.

Такий підхід критикує частина профільних експертів, оскільки мова йде про базові гідні умови для всіх українців і додатковий фактор напруги між цивільними та військовими там.

“Я за те, щоб кожного громадянина годували нормально в лікарні. Але військовослужбовець не буває на лікарняному. Армія зобов'язана його годувати на певну кількість грошей. Якби військовослужбовець вибував в цивільний заклад на лікарняний, це були би проблеми цивільного закладу. Коли військовослужбовець не у відпустці, армія зобов'язана його харчувати. Це не позитивна чи негативна дискримінація. У нас немає іншого вибору”, – сказав Самофалов. 

Нагадаємо, ми ставили це ж питання щодо такого розділу в харчуванні питання заступнику міністра у справах ветеранів Руслану Приходьку. Він пообіцяв зміни: “Це дійсно створило дисбаланс, це не ок. Тому роблять відповідні зміни в законодавство, передбачаючи видатки, які закладатимуть у державний бюджет. Сьогодні громаді ніщо не забороняє оплачувати покращене харчування в закладі, який у них розташований”.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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