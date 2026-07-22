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Логопеди без спеціалізації не зможуть працювати в лікарнях терапевтами мови і мовлення уже з 2028 року

Із 2028 року працювати терапевтом мови та мовлення в закладах охорони здоров’я зможуть лише фахівці, які матимуть відповідний диплом або свідоцтво про спеціалізацію.

Такі фахівці допомагають людям з порушеннями мови, комунікації, слуху та ковтання після інсультів, травм, поранень та інших станів здоров’я.

Вступити на відповідну магістратуру цього року – фактично остання можливість здобути необхідну кваліфікацію до того, як нові вимоги набудуть чинності. 

Логопеди без спеціалізації не зможуть працювати в лікарнях терапевтами мови і мовлення уже з 2028 року
Фото: скрин відео

Про це у коментарі LB.ua повідомила Анастасія Бойчук, керівниця ініціативи «Реабілітація травм війни», яку втілює БФ «Пацієнти України».

За її словами, в Україні бракує таких спеціалістів: єдиний курс спеціалізації пройшли 23 терапевти мови та мовлення, ще 22 фахівці навчаються в єдиній магістратурі в Івано-Франківському медичному університеті. 

Нових курсів спеціалізації поки не передбачено.

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У багатьох країнах такі фахівці вже є частиною мультидисциплінарних команд з реабілітації. В Україні таких фахівців раніше не готували.

Їхні функції частково виконували логопеди-освітяни. Тепер це повноцінна спеціальність.

Анастасія Бойчук також зауважила, що може виникнути невдоволення через те, що з 2028 року працевлаштування на посади терапевтів мови та мовлення буде можливим лише за наявності профільної освіти, а не, як раніше, з дипломом логопеда та після проходження коротких курсів: «Курси були тимчасовим рішенням, поки держава не почала вчити фахівців, які матимуть усі необхідні компетенції».

Потреба у таких фахівцях значна. Загалом є 569 медзакладів, які мають договір з НСЗУ на реабілітаційні послуги, 372 із них мають договори на надання реабілітаційної допомоги в стаціонарі.

Нагадаємо, перша ліцензована магістерська програма в Україні для терапевтів мови і мовлення стартувала на базі Івано-Франківського медичного університету. 

Програму навчання розробили за міжнародними стандартами за участі експертів із Бельгії, Швейцарії та США. 

Гарантом програми стала професорка зі США. Міносвіти пройшло складний шлях нострифікації, щоб вона могла тут викладати.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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