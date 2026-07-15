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Лікування одного пацієнта після ДТП може коштувати стільки ж, скільки раннє виявлення хвороб для сотень людей — ЦГЗ

Лікування одного пацієнта з тяжкою політравмою після дорожньо-транспортної пригоди може коштувати системі охорони здоров’я стільки ж, скільки профілактика, скринінг та рання діагностика захворювань для сотень людей. 

Про це заявив заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Віталій Коблош під час експертного діалогу «Зупинити смерті на дорогах: доказові та невідкладні рішення для України».

Лікування одного пацієнта після ДТП може коштувати стільки ж, скільки раннє виявлення хвороб для сотень людей — ЦГЗ
Фото: Нацполіція

«Лікування одного пацієнта з тяжкою політравмою після ДТП може коштувати системі охорони здоров’я стільки ж, скільки профілактичні заходи, скринінг та рання діагностика захворювань для сотень людей. Тому інвестиції у профілактику дорожньо-транспортного травматизму — це не лише врятовані життя, а й раціональне використання ресурсів системи охорони здоров’я», — наголосив Віталій Коблош.

Під час експертного діалогу також були представлені дані, які свідчать про масштаб проблеми. Попри майже втричі нижчий рівень автомобілізації, ніж у країнах Європейського Союзу, смертність на дорогах в Україні залишається вдвічі вищою. Лише у 2025 році в дорожньо-транспортних пригодах загинули 3249 людей, ще 31 898 отримали травми. За оцінками експертів, щорічні втрати держави від ДТП сягають понад 315 млрд гривень, що становить близько 3,4% валового внутрішнього продукту.

  • 5 червня внаслідок ДТП в Солом’янському районі столиці загинуло четверо людей. ДТП сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід. 

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    Батьки 12-річного підлітка Гриші Глушича, який став одним із чотирьох убитих, добиватимуться змін всієї системи безпеки дорожнього руху в Україні. Родина Григорія Глушича вважає, що смерть їхнього сталася не випадково, а внаслідок слабкого українського законодаства. 

  • За даними правоохоронців, водій автомобіля Mercedes-Benz C300, який спричинив аварію, перебуває під вартою у медичному закладі. Він заявляє, що нібито знепритомнів під час керування транспортним засобом.

  • Водночас встановлено, що автомобіль уже мав щонайменше 39 зафіксованих порушень правил дорожнього руху, переважно перевищення швидкості.

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