Лікування одного пацієнта з тяжкою політравмою після дорожньо-транспортної пригоди може коштувати системі охорони здоров’я стільки ж, скільки профілактика, скринінг та рання діагностика захворювань для сотень людей.

Про це заявив заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Віталій Коблош під час експертного діалогу «Зупинити смерті на дорогах: доказові та невідкладні рішення для України».