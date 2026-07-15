«Лікування одного пацієнта з тяжкою політравмою після ДТП може коштувати системі охорони здоров’я стільки ж, скільки профілактичні заходи, скринінг та рання діагностика захворювань для сотень людей. Тому інвестиції у профілактику дорожньо-транспортного травматизму — це не лише врятовані життя, а й раціональне використання ресурсів системи охорони здоров’я», — наголосив Віталій Коблош.
Під час експертного діалогу також були представлені дані, які свідчать про масштаб проблеми. Попри майже втричі нижчий рівень автомобілізації, ніж у країнах Європейського Союзу, смертність на дорогах в Україні залишається вдвічі вищою. Лише у 2025 році в дорожньо-транспортних пригодах загинули 3249 людей, ще 31 898 отримали травми. За оцінками експертів, щорічні втрати держави від ДТП сягають понад 315 млрд гривень, що становить близько 3,4% валового внутрішнього продукту.
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