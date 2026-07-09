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У Києві судитимуть посадовців КМДА у справі про ймовірну розтрату 3 млн грн на ремонті вулиці Кирилівської

Серед обвинувачених – вже колишній директор одного з Департаментів КМДА.

У Києві судитимуть посадовців КМДА у справі про ймовірну розтрату 3 млн грн на ремонті вулиці Кирилівської
Фото: прокуратура

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо вже колишнього директора одного з Департаментів КМДА, керівника управління цього Департаменту, а також в.о. начальника та головного інженера КП «ШЕУ Подільського району», повідомляє Київська міська прокуратура. 

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання ремонтних робіт по вул. Кирилівській у 2024 році, обвинувачені, діючи у складі організованої групи, вносили у документи недостовірні дані щодо обсягів використаних матеріалів, зокрема асфальтобетону, а також фактично виконаних робіт.

Крім того, як зазначає прокуратура, встановлено схему оформлення працівників районних ШЕУ м. Києва як сумісників у КП «ШЕУ Подільського району». При цьому їм одночасно нараховували оплату за основним місцем роботи за 8 годин, які вони фактично не відпрацювали та за роботи по вул. Кирилівській. 

Для цього, за даними прокуратури, вносили недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу. 

Як зазначає прокуратура, незаконні вказівки, як саме табелювати таких працівників, керівникам ШЕУ надавав особисто керівник Департаменту КМДА. Для цього він збирав їх на об’єкті будівництва. Внаслідок таких дій територіальній громаді м. Києва завдано матеріальної шкоди на загальну суму майже 3 млн грн. Під час досудового розслідування прокурором заявлено цивільний позов на вказану суму. 

Дії обвинувачених кваліфіковано у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах, вчиненим в умовах воєнного стану у складі організованої групи, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

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