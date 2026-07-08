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Ворожий БпЛА влучив у 25-типоверхівку у Деснянському районі Києва, повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

"У Деснянському районі, за попередньою інформацією, влучання БпЛА в 25-поверховий житловий будинок на рівні 16 поверху. Екстрені служби прямують на місце", – ідеться у повідомленні.

Пізніше Кличко додав, що у багатоповерхівці, куди влучив ворожий БпЛА, сталося загоряння на верхньому поверсі.

Під час розвідки рятувальники евакуювали та передали медикам постраждалу дитину. Розвідка в будинку триває.