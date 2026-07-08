ДСНС завершила розбір завалів на місці влучання в 25-поверховий будинок на лівому березі Києва.

Фото: Леся Падалка Перший поверх і вид на підвал будинку

7 липня рятувальники завершили розбір завалів на місці влучання в багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва в ніч на 6 липня. На цій локації загинуло 11 людей, повідомили в ДСНС міста Києва.

Влучання сталося в 25-поверховий будинок монолітно-каркасного типу будівництва. Ворожий удар прийшовся на нижні поверхи будівлі, в результаті чого були повністю зруйновані частина квартир з 1 по 4 поверхи і завалено підвальне приміщення будинку, повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

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Фото: Леся Падалка

Фото: Леся Падалка

За свідченнями мешканців будинку, в момент удару в підвальному приміщенні перебували люди. Серед них є загиблі. Речник ДСНС міста Києва Павло Петров повідомив LB.ua, що декілька тіл загиблих, які були деблоковані на цій локації, дійсно вилучили з підвального простору. Але інформації про те, де вони були на момент удару, рятувальники не мають.

Фото: ДСНС Рятувальники у підвалі будинку

Фото: ДСНС У підвалі будинку

Підвальне приміщення в цьому будинку було облаштовано як укриття. До нього ведуть двері на кодовому замку, всередині є лави для сидіння.

За свідченнями сусідів, в результаті удару і провалу плит перекриття в підвалі були пошкоджені труби будинкових мереж, лилася гаряча вода.

Фото: Леся Падалка Вхід в укриття будинку

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Фото: Леся Падалка перший поверх, вид в підвал будинку

На офіційній мапі підвал цього будинку позначений як укриття.

6 липня РФ нанесла масований ракетно-дроновий удар по Україні, центром атаки був Київ. Внаслідок атаки в столиці найбільших руйнувань зазнали дві багатоповерхівки, в Подільському і Дарницькому районах. Загинуло 19 осіб.