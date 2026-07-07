У Вишневому триває ліквідація наслідків ворожої атаки: до гасіння пожежі залучена авіація ДСНС.
Про це повідомили в ДСНС України.
Внаслідок російського удару загинули 7 людей, ще 26 осіб постраждали.
Руйнувань зазнав приватний житловий сектор, пошкоджені також об’єкти бізнесу, адміністративні та виробничі будівлі. Триває ліквідація пожежі, розбір завалів та обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. Також залучені кінологічні розрахунки.
Гелікоптер ДСНС здійснив вже понад 30 скидів води.
До ліквідації наслідків задіяно близько 200 рятувальників та 55 одиниць спецтехніки. Паралельно на місці події працюють психологи.
- У Вишневому Бучанського району найбільше руйнувань житлового сектору від початку повномасштабного вторгнення. Із небезпечної зони евакуйовано близько 500 мешканців.