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У Вишневому триває ліквідація наслідків ворожої атаки: залучена авіація ДСНС

Загинули 7 людей, ще 26 - постраждали.

У Вишневому триває ліквідація наслідків ворожої атаки: залучена авіація ДСНС
Гелікоптер ДСНС під час гасіння пожежі внаслідок атаки у Вишневому
Фото: Пресслужба ДСНС

У Вишневому триває ліквідація наслідків ворожої атаки: до гасіння пожежі залучена авіація ДСНС.

Про це повідомили в ДСНС України.

Фото: Пресслужба ДСНС

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Внаслідок російського удару загинули 7 людей, ще 26 осіб постраждали.

Руйнувань зазнав приватний житловий сектор, пошкоджені також об’єкти бізнесу, адміністративні та виробничі будівлі. Триває ліквідація пожежі, розбір завалів та обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. Також залучені кінологічні розрахунки.

Фото: Пресслужба ДСНС

Гелікоптер ДСНС здійснив вже понад 30 скидів води.

До ліквідації наслідків задіяно близько 200 рятувальників та 55 одиниць спецтехніки. Паралельно на місці події працюють психологи.

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

  • У Вишневому Бучанського району найбільше руйнувань житлового сектору від початку повномасштабного вторгнення. Із небезпечної зони евакуйовано близько 500 мешканців.
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