Перший такий квиток запустили до гори Хом'як.

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У Карпатах запрацював електронний квиток для національних парків.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Перший такий квиток запустили на одному з найпопулярніших маршрутів Карпатського національного природного парку – до гори Хом'як.

Тепер відвідувачі можуть заздалегідь придбати квиток через онлайн-сервіс.

"Адміністрації парку цей сучасний інструмент допоможе вести прозорий облік відвідувань та ефективніше управляти рекреаційним навантаженням", - зазначили в Мінекономіки.

У перспективі до системи поступово долучатимуться й інші природоохоронні території України, а її функціонал розширюватиметься новими сервісами.