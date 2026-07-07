У Карпатах запрацював електронний квиток для національних парків.
Про це повідомили в Міністерстві економіки.
Перший такий квиток запустили на одному з найпопулярніших маршрутів Карпатського національного природного парку – до гори Хом'як.
Тепер відвідувачі можуть заздалегідь придбати квиток через онлайн-сервіс.
"Адміністрації парку цей сучасний інструмент допоможе вести прозорий облік відвідувань та ефективніше управляти рекреаційним навантаженням", - зазначили в Мінекономіки.
У перспективі до системи поступово долучатимуться й інші природоохоронні території України, а її функціонал розширюватиметься новими сервісами.
- Укрзалізниця призначила додаткові рейси до Карпат та Закарпаття. Йдеться про потяги в напрямку Рахова та Солотвино.