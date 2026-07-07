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У Карпатах запрацював електронний квиток для національних парків

Перший такий квиток запустили до гори Хом'як.

У Карпатах запрацював електронний квиток для національних парків
Фото: Пресслужба Мінекономіки

У Карпатах запрацював електронний квиток для національних парків.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Перший такий квиток запустили на одному з найпопулярніших маршрутів Карпатського національного природного парку – до гори Хом'як. 

Тепер відвідувачі можуть заздалегідь придбати квиток через онлайн-сервіс. 

"Адміністрації парку цей сучасний інструмент допоможе вести прозорий облік відвідувань та ефективніше управляти рекреаційним навантаженням", - зазначили в Мінекономіки.

У перспективі до системи поступово долучатимуться й інші природоохоронні території України, а її функціонал розширюватиметься новими сервісами.

  • Укрзалізниця призначила додаткові рейси до Карпат та Закарпаття. Йдеться про потяги в напрямку Рахова та Солотвино.
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