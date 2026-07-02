Він наголосив, що бронювання залишається одним із важливих інструментів збереження кадрового потенціалу економіки в умовах повномасштабної війни. Водночас цей механізм має забезпечувати справедливий баланс між потребами бізнесу та потребою Збройних Сил України.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев 1 липня представив у Верховній Раді України оновлені підходи до критеріїв та порядку бронювання військовозобов’язаних, повідомляє урядовий портал.

«Міністерство усвідомлює стратегічну необхідність підтримки бізнесу, який сьогодні працює в надзвичайно складних умовах. Водночас бронювання має залишатися збалансованим інструментом, який дозволяє зберігати роботу критично важливих підприємств і враховує оборонні потреби держави», — зазначив Соболев.

Міністр нагадав, що механізм бронювання базується на наданні підприємству статусу критично важливого. Для отримання такого статусу підприємство має відповідати щонайменше трьом критеріям.

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Два критерії є обов’язковими: рівень середньої заробітної плати не нижче трьох мінімальних заробітних плат, тобто 25 941 грн, а для підприємств на прифронтових територіях — не нижче 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 грн; а також відсутність податкової заборгованості.

Третій критерій підприємство обирає самостійно. Це може бути базовий критерій, визначений постановою Кабінету Міністрів України, зокрема обсяг сплачених податків понад 1,5 млн євро на рік або річна валютна виручка понад 32 млн євро тощо. Також підприємство може обрати галузевий чи регіональний критерій, затверджений профільним центральним органом виконавчої влади або обласною військовою адміністрацією.

Наприклад, в Мінсоцполітики є критерії для виробників протезів, ортопедичного взуття, у Мінекономіки є один з критеріїв для великих важливих компаній щодо великої середньої зарплати, але це один з додаткових критеріїв, є сотні інших з яких можна обрати. Загалом 66 державних органів затвердили 164 галузевих та 225 регіональних критеріїв.

Окремо міністр зупинився на підприємствах, що працюють на прифронтових територіях. З вересня 2025 року для них запроваджена можливість збільшення обсягів бронювання до 100%. За цей період додатково заброньовано близько 50 тис. працівників на 2 133 підприємствах. Загалом кількість заброньованих на прифронтових територіях подвоїлася і сягнула близько 100 тис. осіб. Також активне зростання в останні місяці спостерігається, за такими галузями економіки як переробна промисловість, будівництво, транспорт.

«Критично важливі підприємства сьогодні генерують 60% надходжень до бюджету. Тому завдання держави — зберегти можливість для таких підприємств працювати, сплачувати податки, підтримувати економіку та водночас забезпечити прозорість і справедливість у застосуванні механізму бронювання», — наголосив Олексій Соболев.

Міністр зазначив, що системний перегляд підходів до бронювання востаннє відбувався у грудні 2024 року. В умовах повномасштабної війни це тривалий період, тому оновлення критеріїв є своєчасним кроком. Для цього у червні Кабінет Міністрів України прийняв відповідну постанову.

Основні зміни стосуються трьох напрямів: зарплатного критерію, галузевих і регіональних критеріїв, а також обрахунку квоти для працівників-сумісників.

Відповідно до рішення уряду центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають переглянути власні галузеві й регіональні критерії визначення критично важливих підприємств. Станом на 1 липня всі відповідні міністерства затвердили свої критерії, 15 із них уже опубліковані, решта перебувають на завершальному етапі державної реєстрації. Всі критерії мають бути повністю оновлені та оприлюднені до кінця тижня.

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Як приклад Олексій Соболев навів один з оновлених критеріїв Мінсоцполітики України для виробників протезів. Раніше для отримання статусу критичності такі підприємства мали забезпечити за державною програмою не менше 50 осіб протезами на рік. За новими критеріями цей показник становить не менше 300 осіб.

За попередніми розрахунками, оновлення галузевих і регіональних критеріїв стосується приблизно 20% підприємств. Саме щодо них державні органи, які затвердили змінені критерії, мають переглянути раніше ухвалені рішення. Цього тижня такі підприємства поінформують про необхідність подання пакета документів для визначення критичності за новими критеріями.

Для переважної більшості підприємств, чий галузевий або регіональний критерій залишився без змін, уряд запроваджує спрощений порядок підтвердження статусу. У такому разі підприємство подає лише довідку про середню заробітну плату працівників за останній місяць та податковий розрахунок. Документи потрібно подати до 10 серпня.

Окрема зміна стосується працівників-сумісників. Раніше такі працівники, а також особи, яким уже надано відстрочку, зокрема багатодітні батьки або студенти, могли враховуватися у квоті бронювання одночасно на кількох підприємствах. Тепер працівник враховується у квоті лише за одним місцем роботи — тим, за яким строк трудових відносин є найбільшим. Бізнес інформували про цю зміну ще на початку червня.

Підприємствам, у яких після зміни правил обліку квота бронювання виявилася перевищеною, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України надсилає відповідні повідомлення. Упродовж наступного тижня вони мають привести кількість заброньованих працівників у відповідність до нової квоти.

Соболев зазначив, що наразі механізм бронювання в цілому забезпечує збалансований підхід, який враховує потреби і економіки, і Збройних Сил. Тому, за його словами, держава підходить до змін виважено — мінімізуючи можливості для маніпулювання й зловживань з боку всіх учасників процесу, і водночас неухильно враховуючи інтереси та потреби обороноздатності держави як безумовний пріоритет.