Bloomberg: експорт російської нафти зріс до рекордних показників

Експорт російської нафти зріс до рекордних 4,13 млн барелів на добу, однак доходи РФ знижуються через падіння цін і слабкий попит.

Експорт російської нафти морським шляхом зріс до найвищого рівня від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, тоді як обсяги нафти в морі також досягли рекордних показників, пише Bloomberg.

За даними аналітики руху танкерів, середній обсяг морського експорту російської нафти за чотири тижні до 28 червня зріс до 4,13 млн барелів на добу. До війни значна частина експорту здійснювалася трубопроводами до країн Західної Європи, однак нині основні поставки перенаправлені на інші ринки.

У морі наразі накопичено близько 133 млн барелів російської нафти – це на 34% більше, ніж у середині квітня. Частина вантажів зосереджується поблизу Єгипту та Сінгапуру, що може свідчити про труднощі з реалізацією обсягів.

Попри зростання експорту, доходи Росії від продажу нафти знижуються через падіння світових цін. Вартість основних експортних сортів суттєво зменшилася, зокрема на тлі очікувань стабілізації постачання з регіону Перської затоки. За даними аналітичних агентств, ціни на нафту з балтійських портів майже вдвічі нижчі, ніж на початку травня.

Додатково впливає і стриманий попит з боку ключових покупців Китаю та Індії. Це змушує Росію пропонувати дедалі більші знижки, тоді як її нафтові доходи опустилися до найнижчого рівня з березня.

Від початку року середній морський експорт російської нафти становить 3,56 млн барелів на добу, що перевищує показники всіх років після лютого 2022 року.