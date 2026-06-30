Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
ГоловнаСвіт

Медіа: у Росії таксисти стали рідше виходити на роботу через проблеми з бензином

Учасники ринку очікують, що відтік водіїв із галузі посилиться, якщо обмеження на ринку палива збережуться.

Медіа: у Росії таксисти стали рідше виходити на роботу через проблеми з бензином
таксист у Москві (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

У Росії таксисти стали рідше виходити на роботу через проблеми з бензином, повідомляє DW із посиланням на російський «Коммерсантъ». 

За оцінкою голови одного з таксопарків, відтік водіїв із галузі прискорився на 20%.

За словами члена правління Національної асоціації таксопарків Сергія Привалова, водії намагаються не брати дальні маршрути та замовлення до центру міста через ризик залишитися без палива.

У сервісі замовлення таксі "Максим" це пов'язують з тим, що водії витрачають більше часу на пошук відповідної АЗС. Це призводить до часткового зниження кількості активних виходів на лінію та падіння ефективності виконання замовлень. Якщо обмеження на ринку палива збережуться, відтік водіїв із галузі посилиться, очікують учасники ринку.

Читайте такожРосія має намір знизити стандарти палива до "Євро-2", забороненого з 2013 року

За даними видання The Insider на 29 червня, обмеження на продаж бензину діють вже у 86 регіонах та на окупованих РФ територіях України. Головна причина - систематичні удари ЗСУ по нафтопереробних заводах.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies