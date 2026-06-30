Медіа: у Росії таксисти стали рідше виходити на роботу через проблеми з бензином

Учасники ринку очікують, що відтік водіїв із галузі посилиться, якщо обмеження на ринку палива збережуться.

У Росії таксисти стали рідше виходити на роботу через проблеми з бензином, повідомляє DW із посиланням на російський «Коммерсантъ».

За оцінкою голови одного з таксопарків, відтік водіїв із галузі прискорився на 20%.

За словами члена правління Національної асоціації таксопарків Сергія Привалова, водії намагаються не брати дальні маршрути та замовлення до центру міста через ризик залишитися без палива.

У сервісі замовлення таксі "Максим" це пов'язують з тим, що водії витрачають більше часу на пошук відповідної АЗС. Це призводить до часткового зниження кількості активних виходів на лінію та падіння ефективності виконання замовлень. Якщо обмеження на ринку палива збережуться, відтік водіїв із галузі посилиться, очікують учасники ринку.

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За даними видання The Insider на 29 червня, обмеження на продаж бензину діють вже у 86 регіонах та на окупованих РФ територіях України. Головна причина - систематичні удари ЗСУ по нафтопереробних заводах.