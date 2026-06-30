Стратегічні запаси нафти США скоротилися до найнижчого рівня з 1983 року

Запаси сирої нафти у Стратегічному нафтовому резерві США (SPR) скоротилися на 5,5 млн барелів — до 325,7 млн барелів. Це є найнижчим показником із травня 1983 року.

Як пише Reuters, про це свідчать дані Міністерства енергетики США.

Скорочення запасів є частиною домовленості уряду США про вивільнення 172 млн барелів нафти зі стратегічного резерву, щоб компенсувати дефіцит на світовому ринку, який виник після війни з Іраном, а також сприяти зниженню цін на паливо.

Запаси сирої нафти у США останніми тижнями стрімко скорочуються через високий попит на американську нафту з боку експортерів і нафтопереробних підприємств.

Від початку війни наприкінці лютого сукупні запаси нафти у США, включно з комерційними запасами та обсягами Стратегічного нафтового резерву, зменшилися на 111,4 млн барелів, до 743,3 млн барелів станом на 19 червня. Це найнижчий рівень із 1984 року.